TeamViewer alternatifi olan en iyi uzak masaüstü programları, bilgisayarınızla sürekli bağlantı durumunda olmanızı sağlayan harika araçlardır.

Uzak masaüstü programları, kullanıcıların herhangi bir bilgisayara farklı bir yerden bağlanmasını sağlayan bir program türüdür. İstediğiniz anda herhangi bir konumdan bilgisayarınızdaki dosyalara erişebilmenizi sağlayan Uzak Masaüstü Erişimi, dosyalarınızı yönetmenize olanak tanır.

Uzak Masaüstü Erişimi denilince akla ilk olarak TeamViewer gelir. TeamViewer, uzak bir masaüstüne başlamak için gerçekten harika bir uygulama ancak, kullanıcılar her zaman güvenlik konusunda TeamViewer'ı sorguluyor. TeamViewer doğru şekilde yapılandırılmamışsa, sisteminizi büyük riske sokabilir.

TeamViewer haricinde kullanabileceğiniz en iyi 10 uzaktan masaüstü erişim programını sizler için listeledik. Programların isimlerine tıklayarak web sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

Windows işletim sistemine yerleşik, ücretsiz bir araç olan Windows Uzak Masaüstü Bağlantısı, kullanıcıların başka bir bilgisayardan Windows çalıştıran bir bilgisayara bağlanmasına izin verir.

UltraVNC, birçok özellik barındıran başka bir uzaktan yönetim aracıdır. Bazı özellikler gelişmiş olduğundan yeni başlayanlar için pek tavsiye edilmez.

Kullanıcıların başka bir bilgisayarı uzaktan kontrol etmesini sağlayan başka bir ücretsiz araç olan LogMeIn'in en iyi yanı, kullanıcıların internet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan 10 bilgisayara veya Mac'e kadar kontrol etmelerine izin vermesidir. LogMeIn'in premium sürümü dosya aktarımı, yazdırma gibi tam uzaktan erişim sağlar.

TeamViewer'a benzer bir arayüze sahip olan TightVNC, ayrıca Android ve iOS desteğine de sahiptir, bu da bilgisayarınızı akıllı telefonunuzdan da kontrol edebileceğiniz anlamına gelir.

Join.me aslında LogMeIn tarafından geliştirilmiştir. Join.me, birden çok kullanıcının birbiriyle bağlantı kurmasını sağlayan bir çevrimiçi konferans platformudur. Programın ücretli sürümü 250 katılımcının aynı anda konferans gerçekleştirebilmesini sağlar.

Genellikle iş için kullanılan Splashtop, ücretsiz ve premium masaüstü araçlarını kullanıma sunuyor. Windows, OS X, Linux, Android ve iOS tarafından desteklenen program, ses ve video akışında minimum gecikme sağlıyor.

Başka bir uzaktan erişim programı olan RealVNC'nin en iyi özelliği, her iki bilgisayarın da aynı işletim sistemine sahip olması gerekmiyor. Bu, Windows bilgisayarınızdan bir Linux veya Mac bilgisayarı kontrol edebileceğiniz anlamına geliyor.

TeamViewer'a benzer özellikler taşıyan bu program son derece küçük ve hafiftir. Programın boyutu 1MB civarındadır. Ammyy Admin, birkaç saniye içinde uzak bir masaüstüne hızlıca erişmenin en güvenli ve kolay yollarından biridir. Araç şimdi 75 milyon'dan fazla kişisel ve kurumsal kullanıcı tarafından kullanılıyor.

Ücretsiz ve premium sürümleriyle kullanıcıların karşışına çıkan başka bir uzaktan erişim programı olan WebEx, Windows, Linux, Mac OS ve Mobil uygulamalar tarafından destekleniyor.

Windows için ücretsiz bir yazılım olan CloudBerry Remote Assistant, uzaktan kontrol amaçlı tasarlanmıştır. Kullanıcı dostu arayüze sahip olan bu program, gelişmiş özelliklere sahiptir.