Bilişim ve teknoloji ekosistemine yetenek kazandırmayı amaçlayan yeni nesil teknoloji kariyeri platformu Techcareer.net, düzenlediği; Bootcamp, Hackathon, Hiring Challenge gibi etkinliklerle dijital yeteneklere takımlar halinde veya bireysel olarak yarışma, ödül kazanma ve iş fırsatları yakalama şansı sunuyor.

Yeni nesil teknoloji kariyeri platformu Techcareer.net, 2021’de hayata geçirilen, bilişim ve teknoloji ekosistemine yetenekli adaylar kazandırma amacıyla yola çıkan heyecanlı bir start-up hikâyesi. 2 yılda 100 bini aşan bir dijital yetenek havuzuna dokunan ve yaklaşık 6 bin kişiye ücretsiz eğitim veren Techcareer.net, halihazırda bilişim alanında çalışan kişileri de bir araya getiriyor.

Kariyer.net'in kurum içi girişimi Techcareer.net, 2023 yılında yayınlanmaya başlayan teknoloji iş ilanları ile birlikte de dijital yeteneklere ihtiyaç duyan işverenlere hızlı ve etkili çözüm sunuyor.

“Ana hedefimiz teknoloji alanında yeni yetenekler keşfetmek”

Techcareer.net Yönetici Ortağı Okan Ay, bilişimin son yıllarda en hızlı büyüyen ve en çok yetenek açığının olduğu sektörlerin başında geldiğini belirterek, hızla artan iş gücü ihtiyacının karşılanabilmesi için nitelikli insan kaynağının eğitilmesi, sertifika programlarıyla teşvik edilmesi ve desteklenmesi gerektiğini vurguluyor.

Bu alanda Techcareer.net’in üzerine düşeni yaptığını kaydeden Ay; ''Vizyonumuz; global bir problem olan dijital yetenek açığına Türkiye'den başlayarak tüm dünya için çözüm sağlayabilen platform olmak. Misyonumuz ise teknoloji kariyeri denince hem adaylar hem de işverenler için 1 numaralı platform haline gelmek. Bu hedeflere ulaşmak için düzenlediğimiz; Bootcamp, Hackathon, Hiring Challenge gibi etkinliklerle dijital yeteneklere takımlar halinde veya bireysel olarak yarışma, ödül kazanma ve iş fırsatları yakalama şansı sunuyoruz. Ana hedefimiz, teknoloji alanında yeni yetenekler keşfetmek'' diyor.

Hem adaylara hem işverenlere en iyi deneyim

Okan Ay, ‘Bootcamp’ler ile katılımcılara hem iş fırsatları hem de ücretsiz eğitim olanağı sunduklarını belirterek şunları söylüyor: ''Diğer yandan şirketlerin işe alım ihtiyaçlarına uygun pozisyonlar için ‘Hiring Challenge’ adını verdiğimiz yarışmalar düzenliyoruz. Hackathon adını verdiğimiz etkinliklerde ise dijital yetenekler takımlar halinde veya bireysel olarak yarışarak ödül kazanabiliyor ve iş fırsatları yakalayabiliyor. Mart ayında yaptığımız değişiklikle birlikte şirketler, teknoloji alanındaki tüm açık pozisyonları için Techcareer.net üzerinden ilan yayınlayabiliyor. Böylece dijital yeteneklere direkt ulaşma fırsatı yakalıyor ve teknoloji alanındaki açık pozisyonlarını en kısa sürede kapatma imkânına sahip oluyor. Techcareer.net olarak yapay zekâ destekli çözümlerle hem adaylara hem işverenlere en iyi deneyimi sunmayı amaçlıyoruz.''

Techcareer.net, TechReport 2023 ile teknoloji sektörünün nabzını tuttu

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Bilişim ve yazılım alanına getirdiği çözümlere ek olarak Techcareer.net’in araştırmalarıyla sektöre önemli içgörüler sunduğunu belirten Okan Ay, ''Teknoloji sektörünün Türkiye’deki yerini, son dönemlerdeki gelişme, beklenti ve talepleri incelemek için ‘TechReport 2023 Yazılımcı ve İşveren Raporu’nu hazırladık. Raporun amacı hem adaylar için hem de şirketler için bir rehber oluşturmak, bu sayede teknoloji sektöründe faaliyet gösteren ya da göstermek isteyen bireyler ile şirketleri bilinçlendirerek geleceğe katkı sağlamak. Ek olarak bu raporda hem bireylerin hem işverenlerin merak ettiği teknolojik trendlere, yönelimlere ve güncel teknolojilere de yer verdik. Sektörde merak edilen ve yol gösterici olabilecek eğilimleri, beklentileri ortaya koyduk'' diyerek sözlerini tamamlıyor.

TechReport 2023 raporunu görmek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.