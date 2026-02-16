Tümü Webekno
144 Hz Ekran, 8000 mAh Batarya ve Kalem Gibi İnce Tasarımla Gelen TECNO POVA Curve 2 Tanıtıldı

TECNO, harika özelliklerle donatılan yeni telefonu POVA Curve 2 5G'yi resmen tanıttı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’de de çok ilgi gören bir marka olmayı başaran akıllı telefon üreticisi TECNO, düzenli olarak yeni ürünlerini bizlerle buluşturuyordu. Geçtiğimiz günlerde ise şirket, popüler POVA serisine yepyeni bir telefon ekledi. Hong Kong’da tanıtılan bu telefon, POVA Curve 2 5G ismini alıyor.

TECNO POVA Curve 2 5G modeli, üst segmente yakın konumlanan bir telefon olarak karşımıza çıkıyor ve dikkat çeken özelliklerle geliyor. Cihazın arkasında alışılagelmişin dışında sol üste konumlanan bir kamera tasarımı görüyoruz. Şirket, uzay aracından ilham alan fütüristik bir tasarımı telefonda tercih ettiğini belirtmiş. Önde ise delikli ekran var.

Karşınızda TECNO Pova Curve 2 5G

pov1

Telefonda** 6,78 inçlik kavisli bir AMOLED** ekran kullanılmış. Bu ekran 144 Hz’lik yüksek bir yenileme hızı ve 1080x2364 piksel çözünürlükle en üst seviye görüntüleme deneyimini kullanıcıya sunacak. 4500 nitlik maksimum parlaklık ise en aydınlık ortamlarda bile ekranın görünmesini sağlayacak. Cihazın 195 gram ağırlığa ve 7,42 mm’lik acayip ince bir tasarıma sahip olduğunu belirtelim.

Cihaz, MediaTek’in Dimensity 7100 işlemcisinden güç alıyor. Ona 128/256 GB depolama seçenekleri ve 8/12 GB'lık RAM seçenekleri eşlik ediyor. Cihazın arkasında 50 MP ve 2 MP’lik ikili kamera kurulumu, önce ise 13 MP’lik selfie kamerası var.

2

IP64 dayanıklılık ile gelen telefon, 8000 mAh’lik 45W hızlı şarj destekli devasa bir bataryaya sahip. Bu önceki nesle kıyasla bataryasının 2500 mAh büyüdüğünü gösteriyor. Mor, gümüş ve titanyum renk seçenekleriyle sunulan telefon, kutudan Android 16 tabanlı HiOS 16 ile çıkıyor. Henüz fiyatı açıklanmayan model, mart başındaki MWC 2026 konferansında sergilenecek. Fiyatının o dönemde açıklanmasını bekliyoruz.

TECNO Pova Curve 2 5G teknik özellikleri
Ekran 6,78 inç, 144 Hz, 1080x2364 piksel, 4500 nit, AMOLED
İşlemci Dimensity 7100
RAM 8/12 GB
Depolama 128/256 GB
Arka kamera 50 MP + 2 MP
Ön kamera 13 MP
Batarya 8000 mAh (45W)
İşletim sistemi HiOS 16 (Android 16)
