Evlerinin güvenliğini üst düzeye çıkararak uzaktayken bile eviyle iletişimde olmak isteyenler, Tedition yeni F7 akıllı kapı kilitlerine göz atabilirler.

Akıllı ev teknolojileri günümüzde özellikle güvenlik alanında büyük kolaylıklar sunuyor. Akıllı kapı kilitleri de akıllı ev teknolojilerine giriş yapmak isteyenlerin ilk seçimi oluyor.

Akıllı ev alanında lider isimlerden birisi olan Tedition da akıllı kapı kilidi arayanlar için iyi bir seçim olacak F7 serisi ürünlerini piyasaya sürdü. 10 Temmuz’da satışa sunulan akıllı kilitler, sunduğu teknolojiler ve imkânlarla öne çıkıyor.

Karşınızda Tedition F7 akıllı kapı kilitleri:

Tedition F7 akıllı kamera kilidi, kapının girişini ve çıkışını gerçek zamanlı olarak izlemek için yüksek çözünürlüklü elektronik gözlerle donatılmış durumda. Cihazlar, görsel izleme ve video kayıt işlevi, ailenizin güvenliğini sağlamak için istediğiniz zaman kapının dışındaki durumu kontrol etmenizi sağlıyor.

F7 serisi kilitlerin kaydettiği görüntüler, cihaz bünyesine kaydediliyor. Bu sayede gelecekte yaşanacak anlaşmazlık durumları gibi pek çok durumda bu kayıtlara sonradan erişilebiliyor, inceleme ve doğrulama gerçekleştirilebiliyor.

F7 serisi, sadece kamera özellikleriyle öne çıkmıyor. Seri, Tuya interkom teknolojisinden faydalanıyor ve bu sayede gerçek zamanlı iki yönlü sesli iletişim kurulmasına imkân tanıyor. Bu görüşmeler, siz evde olmazken bile telefonlarınızdan yapılabiliyor.

Tüm bunların yanı sıra cihazlar, parmak izi, şifre, RFID kartları, anahtarlar gibi çok yönlü kilit açma yöntemlerine destek sunuyor.

Telefon ve F7 serisi arasında kurulan integrasyon arasındaki en büyük özellik ise “APP” işlevi. Bu işlev sayesinde akıllı kapı kilidinin çeşitli işlevleri, akıllı telefonlardan kontrol edilebiliyor. Kapı kilidinin düzgün çalışıp çalışmadığı, kilit kamerası durumu ve akıllı kilit güç göstergesi gibi bilgiler de akıllı telefonlardan takip edilebiliyor.

Yine aynı özellik sayesinde kilidin kontrolü için kendiniz dışında farklı kişilerin de yetkilendirilmesi sağlanabiliyor. Aile üyeleri veya bir iş yeriyseniz personelleri de akıllı kilidin yetkili kullanıcıları arasına ekleyebilir veya silebilirsiniz. APP işlevi, kapı kilidinin akıllı telefonlar ile açılmasını da destekliyor.

Tedition F7 kapı kilitleri, sekiz dilde ses desteği sunuyor. Cihazların arayüzünde ise İngilizce, Çince, Portekizce, İspanyolca ve Fransızca gibi birçok dil destekleniyor.

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