150 km/sa Hıza Ulaşabilen Tek Tekerli Bisiklet InMotion P6 Tanıtıldı

InMotion isimli firma, P6 isimli yeni elektrikli tek teker bisikletini duyurdu. P6, 150 km/sa hıza ulaşabilmesiyle bu türdeki araçlar arasında bir ilke imza atıyor.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Tek tekerlekli bisikletler çok yaygın olmasalar da dünya genelinde kullanılıyorlar. Şimdi ise InMotion isimli firmadan bu türdeki araçlarla ilgili bilim kurgu filmlerini aratmayan bir hamle geldi. Şirket, P6 ismini verdiği tamamen elektrikli tek tekerli bisikletini resmen tanıttı. Özellikleri, daha önce bu tarzda gördüğümüz hiçbir tek teker bisiklete benzemiyor.

Tek tekerlekli bisitkletler genel anlamda maskimum sizi yürürken geçebilecek hızda olurlar. Ancak InMotion P6 modeli bu konuda onlara âdeta çağ atalatabiliyor. Öyle ki tam bir adrenalin makinesi olan araç, motosikletleri bile geçecek hızlara ulaşabiliyor.

150 km/sa hıza ulaşabiliyor

Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre P6 elektrikli teke tekerlekli bisiklet, gerçek sürüş koşullarında 150 km/sa hıza kadar çıkabiliyor. Bu, daha önce hiçbir tek tekerli taşıtın ulaşamadığı bir seviye.

P6 modeli**, 235V yüksek voltajlı sistemden** güç alıyor ve 20 kW maksimum güç sunabiliyor. InMotion’ın aktardığına göre 0’dan 50 km/sa hıza yalnızca saliseler içinde çıkıyormuş. Evet, şirketin söylediği bu. Ne kadar doğru olduğunu bilmiyoruz çünkü bu oran kulağa âdeta ışınlanma gibi geliyor. Maalesef bu hızlanmayla ilgili resmî veriler sunan görüntüler yok yok. Olduğunda ne kadar doğru oranlar olduğunu görebiliriz ancak şimdilik bu kadar üst düzey bir hızlanmaya inanmak biraz zor. Paylaşılan videoda gerçekten hızlı olduğunu görüyoruz ancak sıfırdan hızlanmasıyla ilgili daha fazla kanıta ihtiyacımız var.

Bunlar dışında P6 modelinde 4200 Wh’lik Samsung’un 50S bataryası bulunuyor. Bu batarya, aracın 150 km’ye ulaşan menzile sahip olmasını sağlıyor. Hızlı şarj ile tam bir şarjın 90 dakika civarında sürdüğünü belirtelim. Ayrıca 90 mm hareket mesafesine sahip hidrolik süspansiyon ve ayarlanabilir yapısıyla sokaklardan dağ patikalarına kadar farklı yerlerde kullanım imkânı tanıyor.

Bu kadar abartılmış özelliklere sahip, bilim kurgu filmlerinden bir araç gibi görünen Inmotion P6 modelinin **4999 dolarlık (209 bin TL) bir fiyatı **var.

