Tekken'in yaratıcısı Katsuhiro Harada, 30 yıl sonra Bandai Namco’dan ayrıldı

Tekken’in yaratıcısı Katsuhiro Harada, 30 yılın ardından Bandai Namco’dan ayrıldığını açıkladı. Karar, serinin geleceği ve dövüş oyunu dünyası için önemli bir dönüm noktası oldu.

Tekken'in yaratıcısı Katsuhiro Harada, 30 yıl sonra Bandai Namco’dan ayrıldı
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Tekken serisinin 1994’ten bu yana kreatif yüzü olan Katsuhiro Harada, 8 Aralık 2025’te Bandai Namco’dan ayrılacağını açıkladı. Kararını, Tekken’in 30. yılıyla birlikte kişisel bir dönüm noktasına geldiğini söyleyerek duyurdu.

Harada, son yıllarda kaybettiği yakın çalışma arkadaşlarının hayatını yeniden değerlendirmesine neden olduğunu belirtti. Ayrıca görevlerini beş yıldır yavaşça devrederek bu karara hazırlandığını ifade etti.

Ayrılık, Tekken’in geleceğine dair soru işaretleri doğurdu. Harada’nın vizyonu serinin kimliğini şekillendirmişti; yeni ekibin bu mirası nasıl sürdüreceği merak konusu. Bu değişim seriyi hem yenileme hem de risk alma dönemine sokabilir.

Harada’nın yeni planları henüz açıklanmadı ancak sektör onun yeni bir proje ya da bağımsız bir oluşumla geri dönmesini bekliyor. Tekken cephesi ise yeni kreatif kadroyla seriyi ileri taşımaya çalışacak.

