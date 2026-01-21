Teknoloji Meraklılarının Mutlaka İzlemesi Gereken Filmler

Teknoloji temalı filmleri, yalnızca vakit geçirmek değil aynı zamanda yeni bir bakış açısı kazanmak ve vizyonunuzu genişletmek için de izleyebilirsiniz. Teknoloji meraklılarının kesin izlemesi gereken filmleri derledik.

Teknoloji dünyası, sinema tarihi boyunca beyaz perdede de önemli yer edinmeyi başardı. Öyle ki her yıl çok sayıda teknoloji temalı filmin çıktığını görüyoruz. Tabii ki bu filmlerden bazıları gerçekten teknolojiye meraklıysanız size yepyeni bakış açıları sunabiliyor. Bu fillmeri sadece vakit geçirmek için değil, vizyonunuzu genişletmek için de izleyebilirsiniz.

Bu içeriğimizde teknoloji meraklısı olan herkesin mutlaka göz atması gereken bazı filmleri derledik. Aşağıda listelediğimiz filmlerin her biri, teknolojiyi farklı açılardan ele alarak hem öğrenip hem düşündürüp hem de iyi vakit geçirmenizi sağlayacak.

Ex Machina

Yıl : 2014

: 2014 IMDb puanı : 7.7

: 7.7 Oyuncular: Domhnall Gleeson, Oscar Isaac, Alicia Vikander

Alex Garland'ın imzasını taşıyan Ex Machina, yapay zekânın iyice yaygınlaştığı şu günlerde kesin izlenmesi gereken bir yapım. Film, yapay zekânın bilinç kazanması hâlinde neler yaşanabileceğini gözler önüne seriyor. Yapımda, genç bir programcının dünyanın en büyük teknoloji CEO'larından birinin yanına özel bir deney için gitmesini ve burada geliştirilen yapay zekâ ile testler gerçekleştirmesini izliyoruz.

The Social Network

Yıl : 2010

: 2010 IMDb puanı : 7.8

: 7.8 Oyuncular: Jesse Eisenberg, Andrew Garfield, Justin Timberlake

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Facebook’un (şimdiki adıyla Meta) kuruluş hikâyesini anlatan bu film, bir girişim nasıl doğduğunu ve büyürken hangi etik/hukuki bedelleri ödediğini gözler önüne seriyor. seriyor. Mark Zuckerberg’in yurt odasında yazdığı kodlarla başlayan bu serüven, teknoloji dünyasının sadece teknik beceriden ibaret olmadığını, aynı zamanda vizyon ve strateji gerektirdiğini kanıtlıyor.

The Matrix

Yıl : 1999

: 1999 IMDb puanı : 8.7

: 8.7 Oyuncular: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss

Teknoloji ve sinema dendiğinde akla gelen ilk filmlerden biri bu efsanedir. Bir yazılım geliştiricisi olan Neo'nun, yaşadığı dünyanın aslında devasa bir bilgisayar simülasyonu olduğunu keşfetmesini ve yaşananları izliyoruz. Siber güvenlikten felsefeye kadar birçok farklı konuyu ele almasıyla kesin izlenmesi gereken bir yapım.

The Imitation Game

Yıl : 2014

: 2014 IMDb puanı : 8.0

: 8.0 Oyuncular: Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Matthew Goode

Modern bilgisayar biliminin babası sayılan Alan Turing’in hayatına odaklanan bu film, teknolojinin kökenlerine bir yolculuk niteliğinde. İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanların "kırılamaz" denilen Enigma kodunu çözmek için dünyanın ilk bilgisayar prototiplerinden birini inşa eden Turing’in hikayesi, algoritma mantığının ve hesaplama gücünün önemini bize gösteriyor.

Her

Yıl : 2013

: 2013 IMDb puanı : 8.0

: 8.0 Oyuncular: Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson, Amy Adams

Yapay zekânın gelişimine tanık olduğumuz şu dönemde göz atmanız gereken bir diğer yapım ise Her. Filmde, bir adamın sesli bir yapay zekâ ile kurduğu ilişkiyi izliyoruz. Günümüzde bu tarz teknolojiler var olmaya başladığı için oldukça önemli bir film. Yapay zekanın insan psikolojisi üzerindeki etkilerini, yapay zekâ ile kurulabilecek ilişkileri ve yalnızlık temasını ele alarak size çok farklı bir bakış açısı kazandıracak.

Minority Report

Yıl : 2002

: 2002 IMDb puanı : 7.6

: 7.6 Oyuncular: Tom Cruise, Colin Farrell, Samantha Morton

Steven Spielberg imzalı bu film, teknoloji meraklıları için bir "gelecek vizyonu" olarak nitelendirilebilir. Henüz dokunmatik ekranlar ve jestle kontrol edilen arayüzler yaygınlaşmamışken, filmde bu teknolojilerin nasıl kullanılacağı detaylıca işlenmişti. Büyük veri ve tahminleme algoritmaları sayesinde suçların işlenmeden önce önlendiği bir dünyayı anlatan yapım, kişisel veri gizliliği konusuna da ağır eleştiriler getiriyor.

Snowden

Yıl : 2016

: 2016 IMDb puanı : 7.3

: 7.3 Oyuncular: Joseph Gordon-Levitt, Shailene Woodley, Melissa Leo

Snowden, “kurgu teknoloji” yerine gerçek dünyanın siber güvenlik ve gözetim tartışmalarına odaklanıyor. Siber güvenliğin günümüz dünyasında inanılmaz önem taşıdığını düşünürsek bu film, size harika bir bakış açısı kazandıracak. Edward Snowden’ın NSA’deki deneyimleri üzerinden; kitlesel izleme, veri toplama ve devlet–vatandaş ilişkisi gibi konuları anlatıyor. Kişisel veriler ve gizlilik gibi konulara gerçek bir hikâye üzerinden bakma fırsatı yakalıyoruz.