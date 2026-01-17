Moral Bozukken Açıp İzlenebilecek İyi Hissettiren Filmler

Bazen sadece sizi iyi hissettirecek bir filme ihtiyacınız vardır. İşte o anlarda izleyebileceğiniz, içinizi sımsıcak yapacak filmler.

Bazen hayatın hızı ve getirdiği ufak tefek aksilikler ruh halimizi aşağı çekebilir. Böyle anlarda bir fincan kahve eşliğinde, dertleri unutturacak ve yüzümüzde tebessüm bırakacak bir hikâyeye sığınmak en iyi çözümdür. Sinema da burada devreye girer. O anlarda içinizi ısıtacak, izleyince iyi hissettirecek filmlere ihtiyacınız vardır.

Biz de bu anlarda izleyebileceğiniz iyi hissettiren (feel-good olarak da bilinir) filmleri sizler için derledik. Bu filmleri izledikten sonra motivasyonunuz yükselecek, daha iyi hissedeceksiniz, hayata farklı bir şekilde bakabileceksiniz. Gelin lafı çok uzatmadan moraliniz bozukken izlemeniz gereken filmlere bakalım.

Little Miss Sunshine

Yıl : 2006

: 2006 Tür : Komedi

: Komedi IMDb puanı: 7.8

İyi hissettiren film türünün en iyilerinden biri şüphesiz Little Miss Sunshine'dır. Filmde, birbirinden tamamen farklı ve çatışmalı karakterlere sahip olan Hoover ailesinin küçük kızları Olive’in bir güzellik yarışmasına katılma hayali için eski sarı bir minibüse doluşup yola koyulması anlatılıyor. Yol boyunca yaşanan aksilikler, bozulan mekanikler ve aile içi sürtüşmeler; aslında "mükemmel" olmamanın ne kadar insani olduğunu bizlere kanıtlıyor. Eğer kendinizi yetersiz veya moralsiz hissediyorsanız, bu yol hikâyesi size ailenin ve kendiniz olmanın önemini tekrar hatırlatacak.

Groundhog Day

Yıl : 1993

: 1993 Tür : Komedi, fantastik, romantik

: Komedi, fantastik, romantik IMDb puanı: 8.0

Aynı günü tekrar yaşama temasının atalarından olan Groundhog Day, huysuz ve bıkkın bir hava durumu sunucusu olan Phil'in, gittiği bir kasabada bir zaman döngüsünün içinde hapsolmasını konu ediniyor. İlk başta bu durumu bir lanet olarak görse de zamanla hayatın küçük detaylarını fark etmeye ve kendini geliştirmeye başlıyor. Bakış açımızı değiştirdiğimizde dünyanın da değişebileceğini en eğlenceli yoldan göstermesiyle harika vakit geçirebileceğiniz bir yapım.

When Harry Met Sally

Yıl : 1989

: 1989 Tür : Romantik

: Romantik IMDb puanı: 7.7

Tarihin en iyi romantik komedilerinden biri olan When Harry Met Sally, temelinde "Kadın ve erkek sadece arkadaş kalabilir mi?" sorusunu temeline alan bir yapım. Filmde Harry ve Sally’nin yıllara yayılan dostluğu ve aşkı konu ediniliyor. New York’un eşsiz atmosferi eşliğinde ilerleyen diyaloglar ile 1.5 saat hiç sıkılmayacaksınız. Romantik komedilerin şahı olarak nitelendirebiliriz.

Little Women

Yıl : 2019

: 2019 Tür : Dram

: Dram IMDb puanı: 7.8

Greta Gerwig'in yönettiği yıldızlarla dolu kadroya sahip Little Women Louisa May Alcott’un klasik romanından uyarlanıyor. March isimli kız kardeşlerin büyüme hikâyelerini, hayallerini ve birbirlerine olan bağlılıklarına odaklanıyor. Neşe, hüzün, aile, fedakârlık gibi duyguları harika görsel estetikler ve kostümlerle birleştirerek muazzam bir deneyim yaşatıyor. Zorluklara rağmen "her şeyin yoluna" gireceğini hissettirmeyi başarıyor.

The Secret Life of Walter Mitty

Yıl : 2013

: 2013 Tür : Macera, komedi

: Macera, komedi IMDb puanı: 7.3

Sürekli hayaller kuran ancak gerçek hayatta oldukça sıradan ve çekingen bir adam olan Walter Mitty'nin, kayıp bir fotoğraf negatifini bulmak için çıktığı inanılmaz yolculuğa tanık oluyoruz. İzlanda'nın nefes kesen manzaraları eşliğinde gelişen bu macera, izleyiciyi koltuğundan alıp bambaşka diyarlara götürüyor. Bu film, "erteleme" huyundan vazgeçip hayatı yaşamaya başlamak için harika bir dürtü sağlıyor. Bitince siz de Walter gibi olmak istiyorsunuz.

Good Will Hunting

Yıl : 1997

: 1997 Tür : Dram

: Dram IMDb puanı: 8.3

2 Oscar kazanan, Matt Damon ve Ben Affleck'in hem yazıp hem de oynadığı, Robin Williams'ın âdeta şov yaptığı Good Will Hunting, türünün en iyi filmlerinden biri. Filmde, müthiş bir zekaya sahip olan ancak geçmişindeki yaralar yüzünden hayatını rayına oturtamayan Will Hunting'in ve ona yol gösteren terapist Sean’ın hikâyesini izliyoruz. İnsanın içindeki potansiyeli keşfetme sürecini etkileyici ve duygusal derinliği yüksek bir şekilde işliyor. Umut verici olmasıyla bittiğinde size çok iyi hissettirecek bir yapım.

The Holdovers

Yıl : 2023

: 2023 Tür : Dram, komedi

: Dram, komedi IMDb puanı: 7.9

Yakın zamanda çıkan, Paul Giamatti ve Da'vine Joy Randolph'un harika performanslarıyla büyülediği The Holdovers, şimdiden yılbaşında izlenecek klasik filmler arasına girmeye başlamış durumda. Filmde, Noel tatilinde okulda kalmak zorunda kalan aksi bir öğretmen, sorunlu bir öğrenci ve yas tutan bir aşçının yaşadıklarını izliyoruz. Yalnızlık temasını sıcak bir şekilde işleyerek birbirini hiç anlamayan bu üç insanın zamanla kurduğu bağ ile size harika hisler yaşatıyor. Tüm bunlar, 70'lerin atmosferi ve film estetiği, karlı sahneler ile birleşince sonuç olarak harika bir film ortaya çıkıyor.

About Time

Yıl : 2013

: 2013 Tür : Romantik, bilim kurgu

: Romantik, bilim kurgu IMDb puanı: 7.8

Romantik türüyle bilim kurguyu birleştiren About Time'da, ailesindeki erkeklerin zamanda yolculuk yapabildiğini öğrenen Tim isimli karakterin, bu yeteneğini hayatını mükemmelleştirmek ve aşkı bulmak için kullanmasını izliyoruz. Her anın değerini bilmeyi, aile sevgisini ve sıradan bir günün içindeki mucizeleri fark ettirmesiyle izledikten sonra dışarı çıkıp derin bir nefes almanızı sağlayacak bir yapım.

Chef

Yıl : 2014

: 2014 Tür : Komedi, macera

: Komedi, macera IMDb puanı: 7.3

Prestijli bir restorandaki işini kaybeden bir şefin, bir yemek karavanı açarak hem mesleki tutkusunu hem de oğluyla olan ilişkisini yeniden keşfetme hikâyesini izliyoruz. Jon Favreau'nun yönettiği ve oynadığı yapım; lezzetli yemekler, harika müzikler ve pozitif havasıyla izledikten sonra herkeste mutluluk hissi oluşturmayı başarıyor.

Ratatouille

Yıl : 2007

: 2007 Tür : Animasyon

: Animasyon IMDb puanı: 8.1

Tarihin en iyi animasyon filmlerinden biri diyebileceğimiz Ratattouille, bir farenin dünyanın en büyük aşçısı olma hayalini anlatıyor. Pixar imzalı film, hayallerin engel tanımadığını göstermesiyle ister çocuk ister yetişkin olun her zaman iyi hissetmek için sıkılmadan izleyebileceğiniz bir yapım.