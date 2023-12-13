Günümüzde bir şarj kablosunun içi bile bazen merak uyandırıcı olabiliyor. Neredeyse bütün teknolojik cihazların içinde apayrı bir dünya yatarken biz sadece kalıplarını görebiliyoruz. Peki bir kombinin ya da CT tarayıcısının nasıl çalıştığını, gizemli dünyalarını görmüş müydünüz?

“Aa içi böyle mi görünüyormuş?” diyeceğiniz bazı cihazların iyi ki dış kabuğu var diyebilirsiniz.

Lafı çok uzatmadan şaşkınlıkla bakacağınız örneklerimize geçelim.

Biz sadece yatarken vücudumuzun içini görüntüleyen CT tarayıcısının ağzınızı açık bırakacak iç dizaynı.

Büyük biz hızla dönen CT tarayıcısının içini görünce “Acaba bu sistem, bizim içimizi nasıl görüntülüyor?” diye düşünüyorsunuz değil mi? Teknolojinin muhteşem ahengi burada da karşımıza çıkıyor.

Kombiye bakınca sadece büyük bir kutu görüyor olabiliriz ama içi başka.

Kış geldi çattı, kombiler açıldı, evler ısındı. Tabii ki içimizi sıcacık yapan kombinin içinde ateş bacayı sarmış. Bu videodan sonra da kombinizi kendi başınıza tamir etmezsiniz diye düşünüyoruz.

Çarşıdan aldım bir tane eve geldim 6 tane.

Birçok cihazın pille çalışması, bu minik ama etkili bataryaları elimiz ayağımız yapıyor. 9 voltluk bir pilin içerisine bakınca ise karşımıza 6 başka pil daha çıkıyor.

Onlarca pili bir arada görmediyseniz sizi böyle alalım.

Yeni nesil elektrikli araçların bataryasının nasıl göründüğünü bilmeyenler için bu görüntü biraz şaşkınlık verebilir. Birçok pil bir arada. Tabii ki bu görüntü çevre bilinci konusunda bazı soru işaretleri de yaratıyor.

Güvenliğimize yardımcı kilitlerin iç mekanizması

Basit gibi gözükse de kilitler ev, araba, kasa gibi birçok yerde hem kendimizi hem de değerli eşyalarımızı korumak için önemli. Normal kilit boyutunda olmasa da çalışma mekanizması bu videoda açıkça görünüyor.

Ev tipi dikiş makinesinin görünmeyen yüzü

Annemize ya da teyzemize “Makinede iki dakika şunu bi dikiversene.” derken bahsettiğimiz o küçük ama birçok iş gören dikiş makinelerinin iç dizaynını görünce o kadar da basit olmadığını anlayabiliyoruz.

Sabit disk sürücüsünün iç dizaynı

Bilgilerimizi depoladığımız sabit disk sürücüsünün içinde okuma yazma kafaları, ses bobini motoru, baskılı devre kartı gibi birçok parça var. İşlem merkezinin yanı sıra bu aletlerin her bir parçasının işlevi ayrı.

Sizi biraz da eski zamanlara götürelim.

Eskiden sevdiğimiz şarkıları başa sarıp sarıp dinlediğimiz walkman’lerin tasarımı.

Mekanik hesap makinesinin içerisinde başka hesap kitaplar dönüyor.

Hesaplamada işimizi kolaylaştıran hesap makinelerinin 1960'lardaki mekanik versiyonlarının içinde bambaşka bir dünya yatıyor.

Saniyeler içerisinde önümüze dizilen lobutların arkasındaki mekanizma

Oynamaktan zevk aldığımız bovlingin de bir çalışma mekanizması var tabii ki. Lobutların santim santimine dizilmesindeki sistem oldukça izlenesi türden.

Kahve otomatlarında da her türden kahve var.

Hangi kahveyi isterseniz kısa sürede size servis eden otomatlarda kahve de öğütülüyor. Yani zincir mağazalarda sıra beklemek yerine belki bunları da tercih edebilirsiniz.

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