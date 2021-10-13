Doların 6, 7, 8 olmasını aştık ama o kadar para verip sahip olduğumuz teknolojilerin bizi abuk sabuk durumlara sokmasına bir türlü alışamadık. İnsanların bu sınavı verirken ölümsüzleştirdiği anları derledik.

Sahip olduğunuz herhangi bir teknolojik cihaz en son ne zaman sabrınızı sınadı? Öyle USB’yi ters takmaya çalışırken mücadeleye girmek gibi şeyler de değil… Binlerce TL değerindeki cihazları kaldırıp camdan atmak isteyeceğiniz anlardan bahsediyoruz.

Böyle anlarda kelime lugatımız bir anda genişliyor ve bambaşka varyasyonlar keşfedebiliyoruz. Reddit’teki “Well… That sucks” topluluğu da bu anları yaşayan insanlarla dolu ve isyanlarını farklı şekillerde dile getiriyorlar. Biz de toplulukta yapılmış paylaşımlardan bir derleme hazırladık…

Bu fotoğrafı çeken arkadaşın babası "Google'da bir şey aratınca sayfanın sol üst köşesi bulanık çıktı, Facebook'a girdiğimde de görüyorum" demiş... Bu sırada arkadaki mumdan habersiz:

Kimin aklına geldiyse bir mum aleviyle bile eriyecek yüzey tebrik etmek lazım gerçekten :)

Emin olun ki yolcular o an uçağı icat eden ve geliştiren herkesin adını çok iyi anmıştır:

Bu arada olay ABD'de gerçekleşti ve çok şükür uçak kimseye bir şey olmadan iniş yapabildi... Yine de ölüme bu kadar yakın olma deneyimi, yaşayanların hayatlarında bir iz bırakmıştır.

7 katlı bir binanın ilk katında yer alan metal kolonun son hali görenleri şaşırttı, korkuttu, ürküttü... Tasarımı yapan mimar ve mühendisin kolona binecek yükü hangi bilgisayar programı ile hesapladığı merak konusu:

Evden çalışan ya da derse katılan herkesin ortak korkusu: Toplantı sırasında yanlışlıkla kamera açmak... ve sonuç:

Sizce bu görselde kim suçlu? Google Haritalar mı, yolu yapan mı, yol tarifi isteyen mi? Hiç biri değil...

Kaliforniya'daki bu okyanus manzaralı yolun bir kısmı çökünce normalde 72 km olan yol 321 km'ye çıkmış... Burada teknoloji doğrusunu yapıp en kısa yolu öneriyor ama dağlar el vermiyor.

Teknolojinin bug'u: Kayıp ürünleri bulmak için alınan Apple AirTag'i alıp daha kutusunu bile açmadan düşürüp kaybetmek:

Bir iPad'in kargo macerası daha hüzünle sonuçlanmış. Apple mı paketleri daha sağlam yapmalı, yoksa kargocular mı dikkat etmeli yanıt sizin:

Kutuyu açıp görene kadar yaşadığından emin olamadığımız 'Schrodinger'in kedisi' misali dijital hamilelik testi sonucu:

Son olarak yaşandığı an tüm sövgüler hak eden şu klasik ana bir saygı duruşu bırakalım:

Neyse ki Windows 11 çıktı da kafamız daha rahat (şimdilik).