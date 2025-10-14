Tümü Webekno
Windows 11 Nasıl İndirilir, Nasıl Yüklenir? Adım Adım Anlattık!

Windows 11 nasıl yüklenir ve nereden indirilir? Orijinal Windows 11 ISO dosyasını indirip adım adım kurulum yapmanın en kolay ve güvenli yolunu adım adım anlatıyoruz.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Windows 10 serüvenini resmen sonlandırdı. Windows 10, artık güncelleme almayacak. Bu da işletim sisteminin güvenlik risklerine karşı savunmasız hâle gelmesini sağlayacak.

Tabii Windows 10 gibi bir efsaneden Windows 11'e geçiş o kadar hızlı olmuyor. Bunun farkında olan Microsoft da isteyen kullanıcılar için bir yıl daha güvenlik güncellemeleri sunacak. Diğer kullanıcılar ise Windows 11'e geçiş yapacaklar. Peki Windows 11 nasıl indirilir? Yükleme işlemi nasıl yapılır? Bu içeriğimizde Windows 11'e geçiş için yapmanız gereken işlemlerden bahsedeceğiz.

Ama önce: Bilgisayarınız Windows 11'i destekliyor mu? Windows 11 sistem gereksinimleri

Windows 7 'den Windows 10'a geçiş çok kolay olmuştu. Milyonlarca bilgisayar, otomatik olarak Windows 10'a yükseltilmişti. Ancak Windows 11'e yükseltme süreci o kadar kolay değil. Çünkü Microsoft, Windows 11 için TPM 2.0 zorunluluğu getirdi. Bu güvenlik çipine sahip olmayan bilgisayarlar, Windows 11'e geçiş yapamıyorlar.

Microsoft da kullanıcıların kafasındaki soru işaretini gidermek için ufak bir araç yayımladı. Buradaki bağlantı üzerinden ulaşabileceğiniz Windows PC Health Check uygulamasını kullanarak bilgisayarınızın Windows 11 uyumlu olup olmadığını kolayca öğrenebiliyorsunuz.

Windows PC Health Check uygulaması ile Windows 11 uyumluluk durumunu öğrenme:

Başlıksız-1

  • Adım #1: Windows PC Health Check uygulamasını çalıştırın.
  • Adım #2: "Şimdi Denetle" butonuna tıklayın.
  • Adım #3: "Bu bilgisayar Windows 11 gereksinimlerini karşılıyor." ifadesini görün.

Eğer bu ifadeyi görüyorsanız Windows 11 kurulumu yapmak için hiçbir sorun yok demektir.

Windows 11 sistem gereksinimleri:

Özellik
İşlemci 1 GHz veya daha hızlı, 2 ya da daha fazla çekirdeğe sahip uyumlu bir 64 bit işlemci veya çip üzeri sistem (SoC)
RAM 4 GB
Depolama alanı 64 GB veya daha büyük depolama cihazı
Sistem üretici yazılımı UEFI/Güvenli Önyükleme özellikli
TPM TPM 2.0 standardı
Grafik kartı (GPU) WDDM 2.0 sürücüsüyle DirectX 12 veya üzeri ile uyumlu kartlar

Windows PC Health Check isimli uygulamayı yüklediğinizi ve sisteminizin Windows 11'e tam uyumlu olduğunu kabul edelim ve şimdi de Windows 11'i nasıl indireceğinizi anlatalım. Öncelikle şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki Windows 11'i indirebileceğiniz birden fazla yöntem mevcut. Bu yüzden indirme işlemlerine başlamadan önce nasıl bir kurulum yapmak istediğinize karar vermeniz gerekiyor.

Herhangi bir işletim sistemi, iki farklı şekilde yüklenebilir. Bunlardan birincisi temiz kurulum, ikincisi ise güncelleme yardımıyla sistem yükseltmedir. Bu bağlamda; verileri yedeklemek ile uğraşmak istemiyorsanız, güncelleme yöntemini tercih edebilirsiniz. Peki bunu nasıl yapacaksınız?

Windows 11 nasıl indirilir ve yüklenir?

Windows 11'i Update aracılığıyla yükleme

  • Adım #1: Bilgisayarınızı açın ve "Başlat" butonuna tıklayın.
  • Adım #2: "Ayarlar" butonuna tıklayın.
  • Adım #3: "Güncelleştirme ve Güvenlik" seçeneğine tıklayın.
  • Adım #4: Sol tarafta yer alan menüde bulunan "Windows Update" menüsünde bulunduğunuzdan emin olun.
  • Adım #5: Bilgisayarınız destekliyorsa, önünüzdeki ekranda Windows 11'in indirilebileceğini göreceksiniz. Sisteminiz desteklemiyorsa, "Bu bilgisayar şu anda Windows 11 için olan tüm sistem gereksinimlerini karşılamıyor." şeklinde bir uyarı görürsünüz.
  • Adım #6: İndirme işlemlerini yaptıktan sonra tıpkı Windows 10 güncellemesi yapıyor gibi yönergeleri takip edin ve Windows 11'in yüklemesini tamamlayın.

Windows 11'i temiz kurulum ile yükleme (Tavsiye edilir)

  • Adım #1: Buradaki bağlantıyı kullanarak Microsoft'un Windows 11 indirmek için oluşturduğu internet sitesine ulaşın.
  • Adım #2: "Windows 11 Yükleme Medyası Oluşturma" başlığı altında bulunan "Hemen indirin" seçeneğine tıklayın.
  • Adım #3: Microsoft'un Windows 10'da da kullanılan işletim sistemi indirme yardımcısını (Microsoft Creation Tool) açın.
  • Adım #4: Uygulama içerisinde ilerleyerek sisteminizle uyumlu Windows 11 seçeneğini indirmeye başlayın.
  • Adım #5: İndirdiğiniz ISO dosyasını Rufus gibi uygulamalar aracılığıyla bir USB belleğe yükleyin. (Dilerseniz bu dosyaları doğrudan DVD'ye de yazdırabilirsiniz.)
  • Adım #6: Sisteminizi açarken USB bellek ya da DVD üzerinden boot yapın. Microsoft'un yükleme talimatlarını takip edin.

Microsoft'un Windows 11'in indirilmesini sağladığı internet sitesinde birden çok seçenek bulunuyor. Biz bu içeriğimizde en pratik yolu sizlere aktarmış olduk. Sitede bahsedilen diğer seçeneklerden birini de tercih edebilirsiniz. Yükleme adımları ise yukarıda anlattığımıza benzer şekilde tamamlanacaktır.

Windows 10 kullananlara ne olacak?

