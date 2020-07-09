Teknostore’da, Bix Ürünlerinde Büyük Fırsatlar Başladı

Fiyat ve performansı ile tüm gözleri üzerine çeken Bix ürünlerinde büyük fırsatlar şimdi Teknostore’da! Webtekno olarak en kullanışlı ve en çok tercih edilen Bix ürünlerini sizler için listeledik.

En yeni teknoloji telefon ve bilgisayar ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Bix; son zamanlarda piyasaya sürdüğü yeni ürünleriyle kullanıcıların beğenisini kazanmış durumda. Bix markası, Samsung ve iPhone bataryaları ile piyasada çok ciddi pazar payına ve kullanıcı kitlesine sahip olmasının verdiği güç ile yeni teknolojilere yön veren Bix, çıkarttığı yeni ürünleri ile kaliteli bir deneyim sunuyor.

Gerek telefon, gerek bilgisayarlarınız için en akıllı ve en gerekli teknolojileri bir araya getiren Bix, bu anlamda kullanıcılara kolaylık sağlıyor. Biz de sizler için bu ürünleri listeledik. Üzerine bir de Teknostore fiyatlarının cazipliği, Bix’in çok mantıklı bir seçim olacağının sinyallerini veriyor.

Not: Başlıklara tıklayarak ürünlerin Teknostore sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Bix BX01HB; Type-C tüm cihazlarınızda (dizüstü bilgisayar, akıllı telefon, tablet vb.) 30 Hz’de 4K, 60 Hz’de 1080p çözünürlükte görüntü almanızı sağlıyor. Yüksek kaliteli video ve ses aktarımını çok başarılı bir şekilde sağlayan Bix BX01HB ile sunumlarınız, toplantılarınız, film geceleriniz ve hatta oyunlarınız kusursuz bir hal alacak.

Ayrıca Type-C protokolünü destekleyen çoğu Windows, Mac, ChromeOS ve Android işletim sistemlerine sahip cihazlarla uyumluluğu bulunmaktadır.

Çok portlu yapısı sayesinde 3 adet USB 3.0 portu, 1 adet PD şarj portu, 1 adet Ethernet girişi, 1 adet 4K HDMI girişi, 1 adet VGA girişi, 1 adet Audio/Mic girişi, 1 adet Micro SD kart girişi ve 1 adet SD Kart girişine sahip olan bu çok yönlü ve hızlı adaptör, bilgisayarınızın ihtiyacı olan tüm bağlantıları tek başına karşılayacaktır. Sahip olduğu fırçalı alüminyum kasa, cihazlarınızla bütünlük sağlamakla beraber cihazınızın şıklığını da artıracaktır.

Bix’in en şık tasarımlarından birisi olan BX12HB ile yeni nesil bilgisayarların en büyük problemi olan port kısıtlaması rafa kalkıyor! 2 adet USB 3.0 portu, 1 adet USB 2.0 portu, 1 adet PD Şarj portu, 1 adet Ethernet girişi, 1 adet 4K HDMI girişi, 1 adet Display Port, 1 adet VGA girişi, 1 adet 3,5 mm ses girişi, 1 adet Micro SD kart girişi ve 1 adet SD Kart girişine sahip olan bu çok yönlü ve hızlı istasyon, bilgisayarınızın ihtiyacı olan tüm bağlantıları tek başına karşılayacaktır. Bunlara ek olarak cihazınız için bir stant görevi göreceği için hem görüş açınızı güçlendirecek, hem de alandan tasarruf sağlayacaktır.

BX13HB çok portlu adaptör üzerinde barındırdığı; 1 adet PD Şarj girişi ile cihazınıza güç sağlarken, 1 adet HDMI girişi ve 1 adet USB 3.0 girişi sayesinde hem görüntü hem dosya aktarım ihtiyacınızı karşılıyor. Sıklıkla toplantı, sunum gibi etkinliklere katılıyorsanız sizin için çok uygun bir seçim olacaktır.

Bix tarafından üretilen ADP-04 ile şarj etme ve senkronize işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. USB 3.0 desteği ile saniyede 5 GB’a kadar yüksek hızlı veri aktarımına ulaşarak veri transferlerinizi kısa süre içerisinde gerçekleştirebilirsiniz. Type-C portu bulunan dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve cep telefonlarına tam uyumluluğu ile uyumluluk sorununu da ortadan kaldıran ADP-04, iş yükünüzü de hafifletecektir.

Bix ADP serisinin yeni üyesi ADP-07 Pro, 3,5 mm kulaklık girişi olmayan cihazlarınıza 3,5 mm kulaklık girişi desteği sağlarken PD Şarj girişi ile kesintisiz güç deneyimi sunuyor. Type-C portuna sahip tüm cihazlarınızla uyumlu olan ADP-07 Pro sizlere; yüksek, temiz ve kaliteli bir ses deneyimi sunuyor. En sevdiğiniz 3,5 mm kulaklığınızın deneyimine Type-C cihazlarınızda devam ederken ses deneyiminin de keyfini çıkarın. Ayrıca kulaklığınızın mikrofon ve kumanda desteği mevcut ise tam fonksiyonel bir şekilde kullanabilirsiniz. Tüm bunlara ek olarak aynı anda telefonunuzu şarj da edebilirsiniz.

Bix tarafından üretilen bir diğer ürün ise ADP-06 Pro. Bu adaptör yine 3,5 mm kulaklık girişi olmayan cihazlara 3,5 mm kulaklık girişi sağlıyor. ADP-07 Pro’dan tek farkı ise şarj girişi olmayışı. Bu cihazı dışarıda kulaklık kullanan ya da şarj sorunu yaşamadığınız alanlarda kulaklık kullanacaksanız tercih edebilirsiniz. ADP-06 Pro da yine ADP-07 Pro gibi tüm Type-C cihazlar ile uyumludur.

Teknostore'da sizler için seçtiğimiz Bix ürünlerinin sonuna geldik. Tüm Bix ürünlerini görüntülemek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.