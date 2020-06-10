Yeni Tekrar Eden Hızlı Radyo Patlaması Sinyali Tespit Edildi

İngiltere’den bilim insanları, derin uzayda ikinci kez, periyodik olarak tekrar eden hızlı radyo patlaması tespit ettiler. İlk kez geçtiğimiz şubat ayında benzer şekilde tekrarlayan bir hızlı radyo patlaması (FRB) sinyali keşfeden bilim insanları, şimdi bu sinyallerin ayrıntıları üzerinde çalışma yapıyorlar.

Tekrarlayan gizemli sinyal FRB 121102 hakkında çalışma yapan bilim insanları, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society’de bulgularını paylaştılar. Yayınlanan makaleye göre gizemli sinyal 157 günde bir kendini tekrarlıyor.

Bilim insanlarının üzerinde çalıştığı gizemli hızlı radyo patlaması, ilk kez 2012 yılında keşfedildi. Araştırmacılar, keşfin ardından 2016 yılında sinyalin tekrarlayan doğasını kaydettiler. Yapılan çalışmalarda sinyalin 3 milyar ışık yılı uzaklıktaki cüce bir gökadadan geldiği belirlendi. Ancak sinyalin nasıl ortaya çıktığı belirlenemedi. Araştırmacılar, sinyal modelinin büyük bir yıldızın, bir nötron yıldızının veya bir kara deliğin yörünge hareketlerinin bir sonucu olabileceğini düşünüyorlar.

Çalışmaya liderlik eden Manchester Üniversitesi’nden Kaustubh Rajwade, “Bir periyodikliğin saptanması, patlamaların kökeni üzerinde önemli bir kısıtlama sağlar ve aktivite döngüleri, önceki nötron yıldızı çalışmalarıyla karşılaştırılabilir” dedi.

2007 yılında keşfedilen hızlı radyo patlamalarının gizemi henüz tam olarak çözülmüş değil. Gökbilimciler, hızlı radyo patlamalarının kaynağı olan gökadayı tespit etmekle beraber FRB’nin nasıl meydana geldiği hakkındaki çalışmalarına devam ediyorlar.

Derin uzaydan gelen gizemli bir sinyal olduğunu duyunca hepimizin aklına tabii ki ilk olarak Dünya dışı yaşam geliyor. Ancak bilim insanları, bu tür durumlarda ilk olarak daha önceden bilinen doğal olaylarını gözden geçiriyorlar. Sinyalin nasıl ortaya çıktığı konusunda da açıklama yapan Rajwade, “Herhalde bu olaylar için doğal bir açıklama yapacağız. Ancak açık fikirli olmayı ve kanıtların beni nereye götürdüğünü takip etmeyi seviyorum” dedi.

Kaustubh Rajwade, sinyallerin arasındaki sürenin kısa olması ve patlamaların yüksek parlaklıklar yayması nedeniyle sinyalin, çok yüksek manyetik alana sahip olan bir nötron yıldızından kaynaklanıyor olabileceğini söyledi.