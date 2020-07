Telefon Boyutunda 'İlkel' Bir Dinozor Türü Keşfedildi

Madagaskar'da bulunan bir fosil üzerinde araştırma yapan bilim insanları, söz konusu fosilin neredeyse bir akıllı telefon boyunda, devasa dinozorlardan çok daha önce yaşamış bir dinozor türüne ait olduğunu keşfettiler.

Konu dinozorlardan açıldığında aklımıza genellikle yaklaşık bir fil büyüklüğünde gövdeye ve devasa dişleri olan avcılar ya da daha da büyük boyutlu otçullar gelir. Peki akıllı telefonunuzdan daha küçük bir dinozor olabileceğini hiç düşünmüş müydünüz?

Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde pazartesi günü (dün) yayınlanan bir makale, devasa uçan dinozorlar Teruzorlar'a ya da tarihin en yırtıcı hayvanlarından Tiranozor’a öncülük eden erken dönem dinozorların yaklaşık 10 santimetre boyunda olduğunu söylüyor.

Kuzey Carolina Doğa Bilimleri Müzesi’nden paleontolog Christian Kammerer, avuç içinize sığabilecek boyutlardaki 10 santimetrelik ‘ilkel’ dinozorlar hakkında “Bunlardan bazıları oldukça sevimli evcil hayvanlar olabilirlerdi.” dedi.

Tahmin edebileceğiniz gibi Kongonaphon kely, küçücük ayaklarıyla seke seke koşup köpek dişleriyle (ki o zamanlar köpekler yok) böcekleri avlarken vahşi doğada onu tehdit edebilecek çok fazla tür bulunmuyordu. Zira Carnotaurus ya da Charcharodontosaurus gibi türlerin diğer hayvanların korkulu rüyası olmasına daha milyonlarca yıl vardı.

Kongonaphon kely’nin Madagaskar’da bulunan fosilleri üzerinde yapılan incelemeler, bu ilgi çekici dinozor türünün yaklaşık 237 milyon yıl önce yaşadığını ortaya koyuyor. Kammerer, fosillerde bulunan büyüme halkalarının, bu 10 santimetrelik dinozorun yavru değil yetişkin bir dinozor olduğunu gösterdiğini söyledi.