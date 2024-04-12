Popüler telefon kılıfı üreticisi Dbrand'in X'teki paylaşımı, şirketin başına iş açtı. Bir müşterisine "takılmaya" çalışırken ırkçılık yapan şirket, önce özür diledi ardından 10 bin dolar verdi.

Akıllı telefonlar, tabletler, konsollar ve bilgisayarlar için ürettiği kılıflarla bilinen Dbrand, bu kez yapmaması gereken bir şey yaptı. Şirket, kendilerini eleştiren bir müşteriye oldukça ağır bir ithamda bulundu. Kullanıcı, bunun ırkçı bir tavır olduğunu söyledi. Bunun üzerine geri adım atan Dbrand, özür diledi ve 10 bin dolar ödeme yaptı.

Dbrand müşterisi, MacBook bilgisayarı için bir koruma kılıfı satın aldı. Ancak bu kılıf, birkaç ay sonra renk değiştirdi. Tüketici de buna olan tepkisini X üzerinden yaptığı bir paylaşımda verdi. Aslında burada çok bir tepki de yoktu. Bhuwan Chitransh isimli müşteri, sadece durumu anlatıp ne yapması gerektiğini sormuştu. Ancak Dbrand, beklemediği bir cevap verdi.

"Soyadınız tam bir saçmalık"

Bhuwan Chitransh'ın yukarıdaki paylaşımını yanıtlayan Dbrand, "Soyadınız tam bir saçmalık, ciddi olun" şeklinde hem anlamsız hem de kaba bir cevap verdi. Bhuwan Chitransh ise buna yanıt vererek, paylaşımın ırkçı bir tavır sergilediğini söyledi.

Fenomen Marques Brownlee, Dbrand'in cevabına tepki gösterdi ve orijinal paylaşımı kaldırana kadar iş birliği yapmayacağını söyledi

En azından orijinal tweet silinene kadar dbrand ile çalışmayacağız...

Dbrand, paylaşımı sildi

Bu olay üzerine yeniden özür dileyen Dbarnd, X'teki ırkçı paylaşımını sildi. Böylelikle bu olay kapanmış oldu.