Genç Türk Girişimci, Telefon Tutacağı ile Yarışma Kazandı

Almanya’da yaşayan Cem Doğan ve girişimci arkadaşı Philip Deml, tasarladıkları akıllı telefon tutacağı Flapgrip ile Almanya’da girişimcilik odaklı TV programını kazanarak yatırım aldılar. Telefonu hem dikey hem de yatay şekilde tutunmasını Flapgrip isimli ürün, piyasadaki diğer tutuculara kıyasla oldukça farklı ve sade bir tasarıma sahip.

Küçük ürünler, hayatımızda aslında düşündüğümüzden de büyük bir yere sahip. Örneğin giderek boyutları ve ağırlığı artan akıllı telefonları uzun süre boyunca ya da yolda yürürken elde tutmak zor hale geldi. Bu nedenle envai çeşitteki akıllı telefon tutacakları epey popüler ürünler olarak hayatımızda yer etti. Almanya’da yaşayan Cem Doğan ve arkadaşı Philip Deml, telefon tutma işine biraz farklı bir bakış açısı ile yaklaştı.

Geliştirdikleri Flapgrip isimli telefon tutacağı ile hem tasarım hem de kullanışlılık açısından farklı bir işe imza atan iki girişimci; Almanya’da yayınlanan Die Höhle der Löwen isimli TV programında yatırım hakkı kazandı. Girişimcilik odaklı programın jüri üyelerinden olan DS Produkte Genel Müdür Ralf Dümmel, Doğan ve Deml’in ürününe yatırım sözü verdi.

Flapgrip, telefonu kaba göstermeden elde tutmayı ve çevreye tutunmasını kolaylaştıran bir aparat:

Standart akıllı telefon tutucuları genelde metal ya da plastikten üretilmiş hareketli halkalar şeklinde olur. Bu ürünler telefonun gövde kalınlığını ve ağırlığını artırdığı için cepte taşıma problemini de beraberinde getirir. Cem ve Philip’in tasarladığı Flapgrip ise mıknatıs içermediği için oldukça hafif ve yapışkanlı yapısı ile oldukça kullanışlı görünüyor.

Hem elde hem de araç içerisinde telefonun tutunmasını sağlayan Flapgrip, aldığı yatırım ile Almanya dışında da satışa çıkacak. Ürün bugüne dek Almanya içerisinde 10.000’den farklı perakende şubesine ulaştırıldı ve tüketicilere de sunuldu. Henüz 25 yaşındaki genç girişimci Cem ve Almanya’da bir Instagram fenomeni olarak Cem ile girişimi kuran Philip’e başarılar dileriz.