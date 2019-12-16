Telefonu Kullanmadığınız Anlarda Şarjı Neden Biter?

Akıllı telefonunuzun bataryası ne kadar süre şarj etseniz de çabucak bitiyor mu? Telefon beklerken şarjı neden biter? Batarya ömrü nasıl uzatılır? Bu ve daha birçok batarya konusuna açıklık getirdiğimiz içeriğimizi okuyup sorularınızın cevabını bulabilirsiniz.

Günümüzde neredeyse herkesin bir cep telefonu var. Eskiden telefonlar tuşluydu ve şarj etmek kimsenin problemi değildi. Nokia 3310 reyizi bir kere şarja takıp fullerdik ve en az 1 hafta kullanırdık. Ancak teknoloji gitgide gelişti ve artık cebimizde neredeyse bilgisayarlar kadar işlevsel akıllı telefonlar taşıyoruz.

Android ve iOS cihazlar yıllar boyu o kadar gelişti ki, yeni nesil donanımlara bataryalar ayak uyduramadı. Yeni ekran çözünürlükleri, güçlü performans sağlayan anakartlar ve diğer donanımlar çalışabilmek için artık çok fazla güç istiyorlar. Bu nedenle bazen telefon bekler durumda bile şarjı bitebiliyor. Peki telefonun şarjı beklerken neden biter? Batarya ömrü nasıl uzatılır? Tüm cevaplar bu içerikte.

Telefon bekleme modundayken, yani açık durumda olup kullanmadığınız zaman şarj neden bitiyor?

Şarj Döngüsü:

Bataryaların şarj döngüleri ile ölçülü bir biçimde yalnızca belirli bir ömrü vardır. Bu da demek oluyor ki akıllı telefon bataryaları sadece belirli sayıda tamamen doldurulup boşaltılabilir. Bir telefonun bataryasının şarj döngüsü tükendiğinde, konuşma süresi gibi belirli şeyler bozulmaya başlar ve kullanıcılar telefonlarının eskisi kadar uzun süre dayanamadığını fark etmeye başlar.

Yeni Nesil Donanım:

Diğer bir sorun ise yeni nesil ekranlar ve anakartlar gibi telefon donanımlarının artık daha fazla güç istemesi. Buna mukabil birçok şirket batarya gelişimine fazla önem vermediği için telefonların pil süresi oldukça kısalmakta. Tabii 10.000 mAh batarya ile piyasaya çıkan belirli akıllı telefonlar mevcut ancak onların da donanımları müşterileri tamamen tatmin edemiyor.

Sistem Güncellemeleri:

Bazen akıllı telefonlara gelen yeni sistem güncellemeleri, yazılımsal hatalardan dolayı telefonların bataryalarını anormal bir şekilde tüketebiliyor. Bu tür yazılımsal hatalar da kullanıcı geribildirimleri sonrası ara yamalar ile hemen düzeltiliyor.

Eğer bekleme modunda şarjı çabuk bitiyorsa uygulayabileceğiniz, telefonunuzun batarya ömrünü uzatacak 10 tüyo:

1. Bataryayı sömüren uygulamaları inceleyin

Android’in birçok sürümünde bütün uygulamaların ne kadar şarj tükettiklerinin listesini görmek için Ayarlar>Cihaz>Pil dizinine gidebilirsiniz. Eğer uzun süredir kullanmadığınız bir uygulamanın gereğinden çok fazla şarj tükettiğini görüyorsanız uygulamayı kaldırın.

2. Uygulamaları görev yöneticisinden kapatın

Android ve iOS cihazınızda bir uygulamadan çıktığınız zaman asla onları açık bırakmamaya çalışın. İşinizi bitirdiğiniz uygulamayı görev yöneticisinden kapatmadığınız zaman o uygulama arka planda çalışmaya ve şarj tüketmeye devam ediyor. iPhone’da Home tuşuna iki kere bastığınızda, Android’deyse 3 çizgi simgesine (veya kare simgesine veya aşağıdan yukarı kaydırarak) görev yöneticisine ulaşabilirsiniz.

3. Telefona ihtiyacınız olmadığı zamanlarda Uçak Moduna alın

Akıllı telefonlar, düşük sinyal alınan bölgelerde bağlantı kurmaya çalışırken daha fazla şarj tüketirler. Örneğin uzun bir yoldaysanız ve dağlık bölge gibi az sinyal aldığınız bir yerdeyseniz telefonunuzu uçak moduna almanız yararınıza olacaktır. Veyahut uyuduğunuz sırada telefonunuzu şarjda bırakmanız tehlikeli olduğundan, uyumadan önce telefonu şarj edip uçak moduna almanız daha iyi olacaktır.

4. Ana ekrandaki gereksiz Widget’leri kaldırın

Sosyal ağlar, hava durumu uygulamaları ve haber uygulamaları dahil olmak üzere birçok Android uygulaması, gerçek zamanlı güncellemeler için ana ekranda bulundurabileceğiniz widget'larla birlikte gelir. Ancak, widget'lar şarj eriten animasyonlarla ve sürekli senkronizasyon yapmaları nedeniyle birer batarya vantuzlarıdır. Bu yüzden kullanmadığınız gereksiz widget’ları ana ekrandan kaldırmanız işinize yarayacaktır.

5. Kullanmadığınız zaman konumunuzu kapatın

Konum bilgilerinizi açık tutmak şarjınızı en çok tüketen şeylerden biri. Aktif olarak navigasyon kullanmadığınız zaman kolayca bildirim çubuğunu kaydırıp konumunuzu kapatabilirsiniz. Örneğin WhatsApp’tan konum atarken canlı konum değil de o anki konumunuzu gönderin ve sonrasında konum bilginizi kapatın.

6. Pil tasarrufu modunu aktifleştirin

Android 5.0’dan sonra bütün Android telefonlarda varsayılan olarak pil tasarrufu modu bulunmakta. iPhone’da da uzun bir süredir bu mod bulunuyor. Akıllı telefonlardaki pil tasarrufu modu, telefondaki animasyonlar, arka plan senkronizasyonları, parlaklık, konum servisi ve titreşim gibi birçok özelliği devre dışı bırakır. Bu sayede telefonunuz gereğinden fazla şarj harcamamış olur.

7. Karanlık modu kullanın

iOS’un son sürümünde ve bazı Android cihazlarda artık varsayılan olarak karanlık mod bulunuyor. Karanlık modun en büyük faydası, normal beyaz arka planı oluşturan piksellerin daha fazla şarj harcamasına engel olan siyah arka plan sağlaması. Bu sayede telefonunuzun şarj tüketimi en aza indirgenmiş olur. (Android'de karanlık mod nasıl kullanılır?)

8. Titreşimi kapatın

Telefonunuz çaldığı zaman aynı zamanda titreşmesi, aslında düşündüğünüzden çok daha fazla şarj tüketiyor. Telefonunuz her çaldığında titreşmemesi adına Ayarlar>Ses dizininden aramalarda titret seçeneğini kapatın. Ya da alternatif olarak telefonunuzu bildirim çubuğundan rahatsız etme moduna alabilirsiniz.

9. Yan sanayi şarj aleti kullanmayın

Son dönemde çıkış yapan Android telefonlar, öncekilere nazaran en az iki kat daha hızlı şarj etme kapasitesine sahip hızlı şarj cihazları ile piyasaya sürülüyorlar. Ancak bu şarj aleti bozulup yan sanayi bir şarj aleti kullanmaya başladığınız zaman telefonunuzun bataryasına patlamaya götürecek kadar zarar verebiliyorsunuz. Bu yüzden paraya kıyıp orijinal şarj aleti almanızı tavsiye ederiz.

10. Ayda en az bir kere şarjınızı tamamen bitirin, cihazınız kendiliğinden kapansın:

Telefonunuzun şarjını ayda en az bir kere tamamen bitirmemek telefonunuza herhangi bir şekilde zarar vermez, bu sebeple korkmanıza gerek yok. Ancak telefonunuzun şarjını tam olarak bitirip tekrar fullediğiniz zaman, işletim sistemi ile batarya durumunun daha sağlıklı bir şekilde senkronize olmasını sağlıyor ve ömrünü uzatıyorsunuz.

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