WhatsApp'ın en büyük rakiplerinden Telegram, koronavirüs salgını sırasında ve sonrasında iletişimde kalmaya yardımcı olmak için grup görüntülü sohbet özelliğinin bu yıl geleceğini duyurdu. Şirket, ayrıca aylık aktif kullanıcı sayısını da açıkladı.

Her geçen gün artan kullanıcı sayısıyla WhatsApp’ın en büyük rakiplerinden biri hâline gelen Telegram, yılın ilerleyen dönemlerinde grup görüntülü konuşma özelliğini platforma ekleyeceğini açıkladı. Şirket, yeni özelliğin koronavirüs salgını sırasında ve sonrasında insanların iletişim hâlinde kalmasına yardımcı olmak amacıyla getirileceğini söylüyor.

Telegram, sunduğu özelliklerle her geçen gün kullanıcı sayısını artırmaya devam ediyor. Bu noktada şirket, yeni özellik duyurusunun yanı sıra kullanıcı verilerine dair çarpıcı açıklamalarda da bulundu. Açıklamalara göre Telegram’ı şu anda Android, iOS, Windows ve Mac’te aylık aktif olarak kullanan 400 milyon kişi bulunuyor.

Mesajlaşma servislerine olan ilgi her geçen gün artıyor:

Anlık mesajlaşma servisi, şu anda kullanıcılara uçtan uca şifreleme yöntemiyle mesaj gönderme ve sesli arama yapma imkânı sunuyor. Özelliklerini her geçen gün geliştiren şirket, geçtiğimiz günlerde anketlerine sınav modu ekleyerek eğitim araçlarını da iyileştirmişti. Tüm bu yenilikler, uygulamanın kısa sürede popülerliğini artırmasında büyük rol oynuyor.

Telegram’ı bir kenara bırakırsak diğer iletişim uygulamaları da bu dönemde yoğun talep görüyor. Öyle ki Zoom, yalnızca son 3 hafta içinde 100 milyon yeni kullanıcı kazanarak 300 milyon kullanıcıya ulaştığını açıklamıştı. Öte yandan arama devi Google da Meet görüntülü sohbet hizmetinin günde 2 milyon yeni kullanıcı kazandığını duyurdu.

Facebook’a gelince şirketin bünyesi altında bulunan Messenger ve WhatsApp’ta her gün 700 milyondan fazla hesabın sesli ve görüntülü konuşmaya katıldığı, koronavirüs salgını başladığından beri çoğu ülkede çağrı sayısının iki kattan fazla arttığı biliniyor. Bu tür uygulamaların yoğun ilgi gördüğü bu dönemde Facebook, geçtiğimiz günlerde oldukça akıllıca bir hamle yaparak Facebook hesabı olmayanların da grup görüntülü konuşmalarına katılmasına olanak sağlayan yeni özelliğini tanıtmıştı.