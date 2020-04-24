WhatsApp Alternatifi Telegram Nedir, Nasıl Kullanılır?

Telegram, son zamanlarda adını sıkça duymaya başladığımız yeni uygulamalardan bir tanesi. Sizin için Telegram nedir, nasıl kullanılır gibi soruları yanıtladık ve uygulama hakkında bilmeniz gereken tüm detayları açıkladık.

Son yıllarda Facebook ve sahibi olduğu WhatsApp uygulamasına duyulan güven oldukça azaldı. Facebook’un verileri gizlemeyi bir kenara bırakın hatta bu verileri üçüncü kişilerle paylaştığının duyulması ve Facebook’a bağlı uygulamaların sık sık çöküyor olması nedeniyle mesajlaşma uygulaması Telegram giderek popüler olmaya devam ediyor.

Sosyal medya platformu konusunda hala Instagram yerine daha keyifli bir alternatif olmasa da Telegram gibi uygulamalar sayesinde WhatsApp’ı bırakarak Facebook dünyasından uzaklaşan pek çok kullanıcı var. Peki, Telegram nedir, nasıl kullanılır? Telegram hakkında merak edilen tüm soruları yanıtladık ve uygulama hakkında bilmeniz gereken detayları anlattık.

Telegram nedir?

Telegram yeni yeni popüler olmaya başlasa da aslında ilk çıkış yılı 2013. Pavel Durov isimli Rus bir programcı tarafından geliştirilen Telegram, klasik anlamda bir online mesajlaşma uygulaması. Bilgisayarınızdan, tabletinizden ya da akıllı telefonlarınızdan Telegram uygulamasını kullanarak ücretsiz bir şekilde mesajlaşabilirsiniz.

Telegram’ı farklı kılan en büyük özellik gelişmiş bir güvenlik sistemine sahip olması. Gönderilen mesajlar o kadar sıkı korunuyor ki, Telegram bile bu mesajları göremiyor. Hal böyle olunca güven kaybeden WhatsApp karşısında iyi bir alternatif oldu ve 200 milyona yakın kullanıcı sayısına ulaştı.

Telegram indir:

Telegram nasıl kullanılır?

Adım #1: Telegram’ı indirin ve uygulamayı açın.

Adım #2: Güncel cep telefonu numaranızı yazın.

Adım #3: Telefonunuza gelen onay kodunu çıkan ekrana yazın.

Adım #4: Adınızı, soyadınızı yazın ve bir profil resmi ekleyin.

Adım #5: İşlem tamam.

Adım #6: Menü butonuna basarak yeni grup, yeni kanal oluşturabilir ya da arama yapabilirsiniz.

Telegram’ı bilgisayarınızda ya da iOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı cihazlarınıza App Store ve Google Play üzerinden indirerek kullanabilirsiniz. Ayrıca uygulamanın tıpkı WhatsApp'da olduğu gibi masaüstü sürümü de bulunuyor. Telegram masaüstü sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Telegram’ın öne çıkan özellikleri:

Gelişmiş güvenlik ve gizlilik sistemi sayesinde konuşmalarınıza Telegram bile ulaşamaz.

Bulut tabanlı sistemi sayesinde cihazlar arasında hızlı eşleme sağlayabilirsiniz.

sağlayabilirsiniz. Görüntülü ve sesli görüşmenin yanı sıra pek çok farklı formattaki yüksek boyutlu dosyayı kolayca gönderebilirsiniz.

kolayca gönderebilirsiniz. Ekran görüntüsü alındığı zaman karşı tarafa bildirim gönderir.

Belirlediğiniz bir süre sonunda mesajlarınız hem sizden hem de karşı taraftan silinir.

silinir. Mesajlarınızı şifreleyebilirsiniz.

Son görülmenizi dilediğiniz zaman kapatabilirsiniz.

200 bin kişiye kadar konuşma grupları oluşturabilirsiniz.

WhatsApp'a alternatif olarak Telegram tercih edilebilir mi?

Facebook’un verilerimizi üçüncü kişilerle paylaşma skandallarından sonra WhatsApp, eski güvenilirliğini yitirdi. Bunun üzerine Telegram’ın gelişmiş bir güvenlik sistemine sahip olduğunu açıklaması ve gizlilik konusunda farklı seçenekler sunması kullanıcıları Telegram kullanmaya yöneltti ama Rus bir programcı tarafından geliştirilen Telegram’ın da dediği kadar güvenli olup olmadığından emin olamayız.

Telegram’ı tercih etmek bir noktada kullanıcı alışkanlıklarımızı değiştirmek demek. WhatsApp o kadar uzun süredir hayatımızda ki, onun yerine başka bir mesajlaşma uygulamasına geçmek zor olacaktır. Fakat geniş kapasiteli konuşma grupları ile Telegram kullanmak da bir hayli cazip görünüyor. Sunduğu özellikler de WhatsApp ile benzer olduğu için tercih tamamen kullanıcıya kalmış durumda.

Sizin için Telegram nedir, nasıl kullanılır sorularını yanıtladık ve uygulama ile ilgili bilmeniz gereken detayları açıkladık. Güvenilirliğini kaybeden WhatsApp’tan sonra Telegram iyi bir alternatif olarak gözükse de kullanıcı alışkanlıklarını değiştirmek zor olacaktır. Eğer bir Telegram kullanıcısıysanız deneyiminizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.