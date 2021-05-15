Günümüzün en popüler iki mesajlaşma uygulaması Telegram ve WhatsApp, Twitter'da birbirine girdi. Telegram'ın yaptığı paylaşımla WhatsApp'ı tiye almasıyla başlayan olaya WhatsApp'ın cevabı ise gecikmedi.

Dünyanın en popüler mesajlaşma servisi olan WhatsApp'ın güncellenmiş gizlilik ilkelerini kabul etmeleri için kullanıcılara tanıdığı süre bugün sona eriyor. Kullanıcılara ilk olarak 8 Şubat'a kadar süre tanıyan ancak gelen tepkilerin ardından geri adım atmak zorunda kalan şirket, 15 Mayıs 2021 itibarıyla yeni politikalarını yürürlüğe koyacak.

Şirketten geçtiğimiz günlerde yapılan duyuruyla birlikte bu tarihten sonra sözleşmeyi hâlâ kabul etmeyen kullanıcılara ne olacağı açıklanmıştı. Buna göre sözleşmeyi kabul etmeyenlerin hesapları silinmeyecek olsa da WhatsApp'ta yapabilecekleri yavaş yavaş sınırlandırılacak ve bir noktadan sonra uygulama kullanılamaz hale gelecek.

WhatsApp, rakiplerinin diline düştü:

WhatsApp'ın bu hamlesi tahmin edeceğiniz üzere en çok rakip firmaların işine yaradı. Öyle ki yeni sözleşmenin duyurulmasının ardından birçok kullanıcı, WhatsApp'ı silip Telegram gibi alternatif uygulamalara yöneldi. Hazır sözleşme için kullanıcılara tanınan süre de sona ermişken bu durumu fırsat bilen Telegram ise Twitter hesabından en büyük rakibine sataştı.

Yukarıda da görebileceğiniz üzere Telegram, yapılan paylaşımda yıllara göre Windows'un ikonik çöp kutusu tasarımının değişimini gösteren bir görsel yayınladı. 2021 yılına gelindiğindeyse çöp kutusunun üzerinde WhatsApp logosu ve içerisinde de WhatsApp'ın bağlı olduğu çatı şirketi Facebook'un logosu yer alıyor.

WhatsApp'tan Telegram'a yanıt:

Bunun üzerine bir miktar sinirlenen WhatsApp Twitter hesabı ise Telegram'ın paylaşımına şu şekilde yanıt verdi: "Telegram yöneticisi: '… ve insanların bilmediği şey, varsayılan olarak uçtan uca şifrelenmediğimizdir.'"

WhatsApp'ın bu paylaşımda Telegram'ı eleştirdiği nokta, mesajların 'varsayılan olarak' uçtan uca şifrelenmeyle korunmuyor oluşu. Varsayılan olarak kısmının altını çiziyoruz zira Telegram'ın uçtan uca şifreleme özelliği var ancak bunu etkinleştirmeniz gerekiyor. Uçtan uca şifrelemenin etkinleştirildiği bu sohbetlere 'Gizli' sohbetler adı veriliyor ve görüşmedeki tüm metinler ve medyalar uçtan uca şifreleme kullanılarak gönderiliyor.

WhatsApp, kullanıcıların hesaplarının kapatılmayacağını tekrarladı:

Telegram'la girdiği tartışmanın ardından WhatsApp, bir Tweet daha atarak kullanıcıların 15 Mayıs'tan sonra hesaplarının silinmeyeceğini tekrar hatırlattı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"*Takvimi kontrol eder. Kahve katar". Tamam. Hadi yapalım şunu. Hayır, kişisel mesajlarınızı göremiyoruz. Hayır, hesabınızı silmeyeceğiz. Evet, istediğiniz zaman kabul edebilirsiniz."

Görünen o ki WhatsApp ile rakipleri arasındaki rekabet önümüzdeki günlerde iyice kızışacak. Bu savaştan kimin galip çıkacağını ise bekleyip hep birlikte göreceğiz. Yaşanan olaylar hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.