Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bünyesinde bulunduğu Facebook’un uygulama içi reklam getirme kararıyla, sayısı 2 milyara ulaşan kullanıcılarını çileden çıkardı. Reklamsız şekilde mesajlaşmak isteyenler için WhatsApp’a alternatif olacak diğer “reklamsız” mesajlaşma uygulamalarını listeliyoruz.

Facebook, yüzyılın en büyük girişimlerinden birisiyken, son yıllarda aldığı kararlar ve değiştirdiği keyifleri kaçıran politikalarıyla, yüzyılın en kötücül şirketleri arasında zirveye oynamaya başladı. Kullanıcı verilerinin gizlilik ihlalleri sonucunda yapılan davaları bütün dünya izledi. Zuckerberg, ücretsiz hizmetlerle nasıl bu kadar para kazandıkları sorulduğunda “Reklam yayınlıyoruz” cevabını verdi. Bu zaten bilinen bir durumdu. Bilinmeyen şey, reklamları yayınlarken kullanıcıların verilerinin üçün taraflarla paylaşılmasıydı.

Facebook amiyane tabirle çakallık yapıyordu. Kullanıcılara giriş yapmadan önce, uygulamayı indirirlerken onaylattıkları kısa sözleşme metninde, verilerin paylaşılması konusunda da onay alıyordu. 87 milyon (ki Zuck’ın deyimiyle milyarları bulabilir) kullanıcının verisinin çalınması üzerine, Facebook’a komik cezalar kesildi. Öyle ki bu cezalar şirketin saniyeler içerisinde kazandığı 600 bin dolar kadar komik rakamlardı. Facebook ana uygulaması ve Instagram sayesinde, şirketin gelirlerinin %98’ini bu reklamlar oluşturdu. Şimdi o uygulamalar arasına, kurulduğu günden bu yana bir kere bile reklam göremediğimiz WhatsApp ekleniyor.

WhatsApp’ın asıl kurucuları olan Jan Koum ve Brian Acton, Facebook’a uygulamayı sattıklarında asla reklam yayınlanmayacağının sözünü almışlar, şirket açık şekilde WhatsApp’ta reklam kullanmayacağına dair tüm dünyaya söz vermişti. 31 Ekim’de yapılan açıklamayla WhatsApp’ın Başkan Yardımcısı Chris Daniels, uygulamadaki “Durumlar” sekmesinde reklam gösterileceğini doğrulamış oldu. Yani, önümüzdeki aylarda reklamlı WhatsApp ile Facebook verdiği bir sözü daha tutmayan şirket olacak.

Sizin için WhatsApp’a ücretsiz olduğu için ciddi birer alternatif haline gelen uygulamaları listeledik. Geçiş süreci, yeni bir uygulamaya alışmak zor olsa da aklınızda bulunması gereken bir içerik hazırladık. Hazırsanız başlıyoruz.

Viber:

Görüntülü, sesli ve metin mesajlarınız için WhatsApp’ın halihazırdaki en güçlü alternatiflerinden olan Viber, yazılan mesajların dilediğiniz zaman silinmesi özelliği ile ön plana çıkıyor. WhatsApp’da bu süre 5 dakika ile sınırlıydı. Aynı zamanda sohbetler ekranında dilediğiniz mesajlaşmayı gizleyebiliyorsunuz. Uygulama içinde bulunan oyunlarla, mesajlaşırken canınız sıkılınca karşınızdaki kişiyle eğlenebiliyorsunuz.

Eksileri: Uygulamanın dosya boyutu çok yüksek. Bu nedenle düşük sistem özelliklerine sahip cihazlarda donabilir. Kullanıcıların geneline hitap etmeyen çok sayıda özelliği nedeniyle biraz kalabalık bir arayüzü var.

ICQ:

ICQ’yu 90’lı yıllarda çocukluk geçirmiş olanlar yakından bileceklerdir. Bir dönemin efsanesi olan platform, geçtiğimiz yıllarda mobil platform olarak geri döndü. ICQ, WhatsApp’a doğrudan rakip olmanın avantajını yaşıyor. Sınırsız katılımcıya açık olan kanal sohbetleri, görüntülü ve sesli grup sohbetleri ve mesajlaşma gruplarıyla oldukça kaliteli alternatifler arasında.

Eksileri: Uygulama dosyası boyutu yüksek, zamanla arka planda şişmeye neden olan veri birikimleri yaşanabilir.

Google Allo ve Duo:

Geçtiğimiz yıl Hangouts’un fişini çeken Google, oldukça sade arayüze sahip olan iki uygulama yayınlamıştı. Allo, metin mesajlaşması uygulaması olup, uygulama içinde düzenlenebilen fotoğrafları gönderme ve alma imkanı sunuyor. Duo ise doğrudan bir görüntülü konuşma uygulaması, iki ya da fazla kişiyle aynı anda görüntülü sohbete izin veriyor, sesli aramaları da destekliyor.

Eksileri: Görüntülü görüşme ile mesajlaşma için iki ayrı uygulamanın bulunması.

Telegram:

WhatsApp’ı uzun süredir tehdit eden Telegram, oldukça hafif ve kullanımı kolay bir uygulama. Grup mesajlaşmalarında herhangi bir sınırı bulunmuyor. WhatsApp’a çok alışanlar için arayüz alışması güç bir yapıda olsa da gereksiz bütün mesajlaşma özelliklerinden kolayca sıyrılıyor.

Eksileri: Görüntülü arama özelliği yok. Son kullanıcı için başlangıçta karmaşık bir arayüzü var.

Bu uygulamalar dışında Microsoft’un uygulaması Skype Lite, Line ve Threema gibi mesajlaşma uygulamalarını a rahatlıkla kullanabilirsiniz. Eğer herkesin beğenebileceğini düşündüğünüz başka alternatifler varsa yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın.