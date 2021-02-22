Telegram'ın Windows 10 Sürümü Güncellendi: İşte Yenilikler

Telegram'ın Windows 10'da kullanılabilen uygulaması güncellendi. Yapılan güncellemeyle birlikte kullanıcılar, 3 özelliği kullanabilir hale geldiler. Bu özellikler raporlama, ses seviyesi ayarlama ve gruplar ile arama geçmişini temizleme olarak karşımıza çıkıyor.

WhatsApp'ın mayıs ayında yürürlüğe girecek yeni kullanım koşulları ve gizlilik ilkeleri nedeniyle tartışmaya açılmasının ardından ününe ün katan Telegram, masaüstü sürümünü güncelledi. Yapılan güncellemeyle kullanıcıların akıllı telefonlarından yapabildikleri bazı işlemleri, masaüstü sürümde de yapabilmelerine olanak tanındı. Kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlayan yeni özellikler, Telegram'ı masaüstünde kullanan tüketicilerin işlerini kolaylaştıracak türden.

Telegram'ın Windows 10'daki uygulaması için kullanıma sunulan yeni özellikler, üç ana başlık altında karşımıza çıkıyor. Bu bağlamda kullanıcılar, masaüstü sürümü kullanırken daha iyi bir gizlilik seçeneği, daha iyi bir sesli görüşme ve kullanıcıları raporlama imkanına sahip olacaklar. Peki bu özellikler neler?

İşte Telegram'ın son masaüstü sürümüyle kullanılabilen yenilikler

Telegram tarafından yapılan açıklamalara göre uygulamanın Windows 10 sürümü, oluşturulan gruplar ile arama geçmişinin hiçbir iz bırakmadan silinebilmesine imkan tanıyor. Ayrıca kullanıcılar, sesli görüşmeler yaparken karşı tarafın ses seviyesini manuel olarak ayarlayabilecekler. Böylelikle sesli görüşmeler, Windows 10'da da daha iyi bir hale gelmiş olacak. Son olarak kullanıcılar, sahte grup, kanal ya da kullanıcıları doğrudan raporlayabilecekler.

Anlık mesajlaşma uygulaması, internet tarayıcılar üzerinden kullanılabildiği gibi Windows 10, macOS ve Linux için de kullanılabiliyor. Oldukça küçük boyutlara sahip uygulama, akıllı telefonlarda sunulan deneyimin bilgisayarlara taşınmasını sağlıyor. Eğer sizler de uygulamanın masaüstü sürümlerine ulaşmak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.