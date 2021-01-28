Telegram, yayınladığı son güncelleme ile WhatsApp sohbet geçmişinin aktarılmasını mümkün kıldı. Şu an için yalnızca iOS uygulamasında olan özelliğin yakında Android'e de gelmesi bekleniyor.

WhatsApp’ın son Gizlilik Sözleşmesi güncellemesiyle birlikte bilgilerini Facebook ile paylaşmayan kullanıcıların uygulamayı kullanmasını engelleyeceğini açıklaması, WhatsApp’tan diğer mesajlaşma uygulamalarına büyük bir göç başlatmıştı. Bu uygulamalar arasında en fazla öne çıkan ise Telegram olmuştu.

Telegram, kısa süre önce yayınladığı 7.4.1 sürümü ile birlikte WhatsApp’tan Telegram’a geçişi son derece kolaylaştıran bir özellik yayınladı. Artık kullanıcılar, WhatsApp’taki herhangi bir sohbete ait geçmiş mesajları yalnızca birkaç adımda Telegram sohbete taşıyabilecekler. Ancak çok fazla kişi ile sohbeti olan kişilerin bu işleme biraz zaman ayırması gerekecek.

WhatsApp sohbet geçmişi Telegram’a nasıl taşınır?

#Adım 1: WhatsApp uygulamasını açın.

WhatsApp uygulamasını açın. #Adım 2: Telegram’a taşımak istediğiniz sohbeti açın.

Telegram’a taşımak istediğiniz sohbeti açın. #Adım 3: “Seçenekler” menüsünden “Sohbeti dışarı aktar”a dokunun.

“Seçenekler” menüsünden “Sohbeti dışarı aktar”a dokunun. #Adım 4: “Medyasız” ya da “Medyayı dahil et”i seçin.

“Medyasız” ya da “Medyayı dahil et”i seçin. #Adım 5: Paylaşım menüsünden Telegram’ı seçin.

Paylaşım menüsünden Telegram’ı seçin. #Adım 6: Sohbet geçmişini aktarmak istediğiniz Telegram sohbetini seçin.

Sohbet geçmişini aktarmak istediğiniz Telegram sohbetini seçin. #Adım 7: Mesajların Telegram’a aktarıldığını gösteren bir istem göreceksiniz. “İçe Aktar”ı seçin.

WhatsApp sohbet geçmişini doğrudan Telegram’a aktarabilmenin, WhatsApp’tan Telegram’a göçü daha da hızlandırabileceği aşikar. Bununla birlikte sohbet geçmişi aktarma özelliği şu an için yalnızca iOS uygulamasında kullanıma sunulmuş durumda. Ancak gelecek güncellemede Android uygulamasına da sunulması bekleniyor.