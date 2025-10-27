Tümü Webekno
Yeni TV Almak İsteyenler Buraya: Televizyon Alırken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Yeni bir televizyon almak istiyorsanız doğru yere geldiniz. Televizyon almadan önce dikkat etmeniz gereken unsurları sizler için derledik.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Yeni bir televizyon almak, günümüzde yalnızca ekran boyutuna karar vermekten çok daha fazlasını gerektiriyor. Gelişen teknolojiyle birlikte çözünürlük, panel tipi, akıllı TV özellikleri ve ses sistemi gibi birçok faktör, satın alma kararınızı doğrudan etkiliyor. Doğru televizyonu seçmek, hem izleme deneyiminizi iyileştirir hem de uzun vadede bütçenizden tasarruf etmenizi sağlar.

Biz de bu içeriğimizde televizyon satın almadan önce dikkat etmeniz gereken unsurları bir araya getirdik. Eğer yeni bir televizyon almayı düşünüyorsanız kesinlikle aşağıdaki maddelere göz atmanızı öneriririz.

Televizyon satın almadan önce dikkat etmeniz gereken noktalar

  • Ekran boyutu ve çözünürlük
  • Panel
  • Yenileme hızı
  • İşletim sistemi
  • Ses kalitesi
  • Bağlantılar

Ekran boyutu ve çözünürlük

tv1

Bir televizyon satın almadan önce ilk dikkat etmeniz gereken şey boyutu olmalıdır. 100 inçe kadar çıkan cihazlar satıldığı için size en uygun boyutu belirlemelisiniz. Bunun için de göz önünde bulunduracağınız nokta televizyonu izleme mesafeniz olmalı. Odanızda televizyon karşısında oturacağınız mesafeye göre televizyon boyutunu seçebilirsiniz. Örneğin 50 inç için 1,9-2,5 metre mesafe öneriliyor. 55 inç için 2,1-2,8 metre, 65 inç için 2,5-3,3 metre, 75 inç için 2,9-3,9 metre önerileri var.

Bir diğer konu ise kesinlikle çözünürlük olmalı. Ekran çözünürlüğü, ne kadar kaliteli bir görüntüleme deneyimi yaşayacağınızı size gösterecek. Şu sıralarda 4K, yani Ultra HD çözünürlüğün standart olduğunu söyleyebiliriz. Bu teknoloji size gayet iyi bir deneyim sunar. Tabii ki 8K gibi farklı çözünürlükte televizyonlar da satılıyor. Kendi ihtiyacınıza en uygun çözünürlüğü seçmelisiniz. Tüm bunlara ek olarak HDR ve Dolby Vision destekleri görüntülerin de çok daha gerçekçi ve detaylı olmasını sağlar.

Panel

qk

Bir diğer konu ise panel. Şu anda **QLED, OLED, Mini LED **gibi birçok farklı paneller piyasadaki televizyonlarda bulunuyor. Burada her birinin farkını bilmek, sizin aradığınıza en uygun hangisiyse onu almanız önemli olacaktır. Bu yüzden önce panellerin neler sunduğunu öğrenmeniz, sonrasında ona göre satın alım yapmanız gerekiyor.

QLED teknolojisi, LED arka ışık ile LCD panel arasına yerleştirilen bileşenler sayesinde daha canlı, parlak ve geniş renk skalası sunar. OLED’de ise her piksel kendi ışığını üretir, mükemmel siyahlar, iyi bir renk doğruluğu ve kontrast sunulur. Mini LED, binlerce küçük LED ile arka aydınlatma yöntemini kullanan HDR’ı geliştirme yeteneğine sahip bir teknolojidir. Yüksek parlaklık, artırılmış kontrast gibi avantajları vardır.

Mini LED ile OLED Ekran Arasında Ne Fark Var? Hangisini Tercih Etmelisiniz? Mini LED ile OLED Ekran Arasında Ne Fark Var? Hangisini Tercih Etmelisiniz?

Yenileme hızı

tvrefl

Özellikle oyun oynama gibi amaçlar için televizyon alanların dikkat etmesi gereken noktalardan biri yenileme hızıdır. Böylece çok daha akıcı bir deneyim yaşayabilirsiniz. 120 Hz veya üstü yenileme hızına sahip paneller, hızlı hareket eden nesneleri daha akıcı, net şekilde gösterebilir.

İşletim sistemi

tviş Tıpkı telefonlarda, bilgisayarlarda olduğu gibi işletim sistemi de oldukça önemli. Android, Google TV, Samsung’larda yeer alan Tizen, LG’nin webOS gibi işletim sistemlerini tercih ederek üst düzey bir performans yakalayabilirsiniz. İyi bir işletim sistemi, çok daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlar.

Tabii ki çok ucuz televizyonlardaki Android sistemlerinden bahsetmiyoruz. Burada yazılım kadar donanım da önemli. İyi işlemcili televizyonlarda kullanıcı arayüzü çok daha akıcı olur. Bu yüzden sizin ihtiyacınıza uygun, hem donanım hem de yazılım olarak iyi seviyede bir cihaz tercih etmelisiniz.

Ses kalitesi

dolby atmos

Televizyonlarda bir şey izlerken görüntü kadar ses de önem taşır. Bu yüzden ses özellikleri iyi bir model almanız gerek. Örneğin sinematik bir deneyim arıyorsanız kesinlikle Dolby Atmos desteğine sahip bir televizyon bulmalısınız. Soundbar gibi eklemeler de yapılabilir.

Bağlantılar

tvbağ

Son olarak bağlantı özellikleri de iyi bir televizyonda önem taşır. HDMI 2.1 gibi yüksek bant genişliği sunan modeller, HDMI port sayısı gibi özellikler kullanıcı deneyimi için dikkat edilmesi gereken noktalardandır. Aynı zamanda Wi-Fi ve Bluetooth standartlarının son versiyonlara yakın olması, sizin için çok daha iyi olacaktır.

Akıllı televizyon satın almadan önce dikkat etmeniz gereken noktalardan bazılarına birlikte göz attık. Bunlar sayesinde tam istediğiniz televizyonu bulabilirsiniz. Peki sizin başka eklemek istediğiniz kriterler var mı? Yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.

