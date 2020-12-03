HD Yayınlar Karbon Emisyonlarını Sekiz Kat Artırıyor

İngiltere Bilimler Akademisi Royal Society yeni bir uyarı yaptı. Bilim topluluğundan gelen açıklamaya göre televizyon programlarını yüksek çözünürlükte izlemek, küresel ısınmaya sebep olan karbon emisyonunu sekiz kata kadar artırıyor.

Evimizde izlediğimiz televizyonları, bilgisayarlarımıza bağladığımız monitörleri veya telefonlarımızın ekranlarını üreten şirketler sürekli olarak bu ekranların daha yüksek çözünürlüklü ve daha kaliteli olması için uğraşıyor. Bu durum ekranlarımıza gelen görüntünün çok daha net ve güzel gözükmesini sağladığı için aslında pozitif bir durum olarak nitelendirilebilir ancak İngiliz bilim topluluğu Royal Society durumun aslında böyle olmadığını belirtiyor.

Royal Society'nin yaptığı açıklamaya göre televizyonları veya diğer ekranları yüksek çözünürlükte (HD) izlemek, küresel ısınmaya sebep olan karbon emisyonlarını sekiz kata kadar artırıyor. Royal Society, özellikle küçük ekranlarda neredeyse fark edilmeyecek olduklarını düşündükleri bu kalite farkı için kullanıcıları standart çözünürlük kullanmaları konusunda uyardı. Ayrıca kuruluş karbon emisyonunu düşürmek için birkaç adım da açıkladı.

Varsayılan çözünürlük düşmeli, telefonlar daha nadir değiştirilmeli:

Royal Society, sekiz kata kadar artış gösterebilen bu karbon emisyonunu engellemek için hem kullanıcılara hem de üreticilere genel uyarılarda bulundu. Royal Society'nin uyarılarından ilki, varsayılan çözünürlüğün yüksek çözünürlük (HD) yerine standart çözünürlük (SD) olması. İngiliz bilim topluluğu, platformların ve düzenleyici kurumların çözünürlük kalitesini SD'ye göre sınırlaması gerektiğini belirtti.

Royal Society'nin yayınladığı raporlarda müzik platformlarının da karbon emisyonlarının artışında etkisi olduğunu yazdı. Eğer dinlenen müziğin videosu izlenmiyorsa videonun kapatılmasını öneren kuruluş, bu adımın karbon emisyonlarını yüzde beş oranında düşürebileceğini açıkladı. Raporlarda ayrıca yeni cihaz üretimlerinin de karbon emisyonlarını önemli derecede artırdığı belirtildi ve kullanıcılara mevcut telefonlarını daha nadir değiştirmeleri tavsiye edildi.

Eğer tüketiciler telefonlarını iki yılda bir değiştirmek yerine daha uzun süre kullanırlarsa karbon emisyonlarının yarıya ineceğini açıklayan Royal Society, mevcut telefonların en az 4 yıllık kullanım süresinden sonra değiştirilmesi gerektiğini öne sürdü. Kuruluşun verdiği son tavsiye ise bulut teknolojisinden yararlanılması oldu. Raporlara göre bilgisayarlarda bulut teknolojisinden yayınlanması, karbon emisyonlarının azaltılmasında büyük rol oynayacak.