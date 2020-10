The Walking Dead, Batman gibi sıra dışı oyunlarıyla sektörde yer edinmiş, gelecekte Stranger Things, Poker Night 3 gibi yapımları sunması beklenen Telltale Games neden kapandı? Oyun şirketlerinde her şeyin görüntüden ibaret olmadığını kanıtlayan bir hikayeyi sizlerle paylaşıyoruz.

21 Eylül günü Telltale Games çalışanları her zamanki gibi işe gittiler. The Walking Dead’in son sezonunun ikinci bölümü ertesi hafta yayınlanacaktı, bu nedenle geliştiriciler ve çalışanlar koşuşturma içindeydi.

Telltale Games çalışanları, saatler sonra işsiz ve sağlık sigortasız kalacaklarını tahmin etmiyorlardı. Hatta şirketten Poker Night 3, The Wolf Among Us: Season 2, Stranger Things gibi yeni projeler bekleniyordu. Maalesef projeleri ve işçileri talihsizce yarı yolda kaldı. Telltale Games'in kapanışına sebep olan olayları anlatıyoruz.

Telltale Games’te yeni patron kıyımı yaşandı:

Aslında Telltale Games için her şey yolunda görünse de şirkette birçok problem yaşanıyordu. Örneğin oynanışı çeşitlendirmeyi reddetme kararı alınmıştı, böyle kararların geliştiricilerin yaratıcılığına etki ettiği söyleniyordu. İçeride yıllardır devam eden krizin sonucunda, şirketin kurucu ortağı ve CEO’su Kevin Bruner, Mart 2017’de görevden alınmıştı. Eylül ayında Kevin Bruner’in yerine Pete Hawley, Telltale’in CEO’su oldu. Ne hikmetse, Hawley CEO olduktan 2 ay sonra 90 çalışan, yani neredeyse Telltale’in %25’i işten çıkarılmıştı. 2017’de işten çıkarılan çalışanlara, yılın sonuna kadar maaş ödeneceği ve vedalaşmaları için şirkette zaman tanınacağı söylendi.

Pete Hawley, Telltale’e şirketin batmakta olan ekonomisini düzeltmek için gelmişti. Eski personeller, Hawley’in işten çıkarmalarının oldukça yararlı olduğunu, ekibin uyumsuz üyelerinin işten çıkarıldığını ve maaşların artırıldığını söylüyorlardı. Hawley’in Telltale Games stüdyosunu enerjisiyle canlandırdığını ve pozitif düşünceler saçtığı da biliniyordu. Hawley’in gelmesiyle şirket, daha istikrarlı ve daha sağlıklı bir yere doğru ilerliyordu.

21 Eylül Cuma günü: Telltale Games’in trajik sonu

21 Eylül sabahı Telltale Games yönetimi, tüm çalışanları ilgilendiren bir son dakika toplantısı olacağını bildirdi. Genellikle toplantılar önceden planlandığı için çalışanlarda paniğe sebep oldu. Hatta çoğu çalışan durumu, “Toplantı ne için bilmiyorduk ancak sonucu ya çok iyi, ya çok kötü olacaktı” şeklinde değerlendirdi. Ardından çalışanlara, “Çalışmalarınızı yedekleyin” şeklinde duyuru yapıldı. Bazı çalışanlar Kasım ayında yaşanan işten çıkarmaların tekrarlanacağını düşünüyordu. Tüm personeller 11:30’da toplantı için hazırlanmış ve ofis kapatılmıştı. Etrafta çok gergin bir enerji bulunuyordu. Toplantı salonuna kurucu ortak Dan Connors’da giriş yapınca, personeller çok daha gerildi ve durumun kötü olduğu anlaşıldı.

Toplantılar sırasında genelde enerjik ve yerinde duramayan Hawley, oldukça kasvetli bir şekilde, “Bunun için oturmam gerekiyor” dedi. Telltale’in kendini toparlamaya çalıştığı bir yıldan sonra hiç parası kalmamıştı. Çalışanlar o anı, “O kadar sessizlik vardı ki, masaya konan sineğin sesini duyabiliyorduk” şeklinde değerlendiriyordu. Hawley’in “Korkarım, yolculuğumuz bugün bitiyor” cümlesinden sonra personellerin yüzünde ekşi bir ifade oluşmuştu. Haberler çok daha kötüleşti. Telltale Games İnsan Kaynakları Yöneticisi, şirketin mali sıkıntıları nedeniyle çalışanların kıdem tazminatı alamayacaklarını söyledi. Bazıları hala anlam veremiyorken, çoğunluk ağlamaya başladı. Bazı çalışanlar, aylık gelirlerinin neredeyse yarısını kiraya ayırdığını söylüyorlardı. Şimdi ise parasız kalmışlardı.

Biraz da olsa umut yeşertecek söylem çok geçmeden gelmişti, “Ay sonuna kadar sağlık sigortanız geçerli.” Ta ki, ayın bitmesine 9 gün kaldığını fark edene kadar... Çalışanlar 9 günün sonunda ne yapacaklarını sorgulamaya başlamışlardı. Toplantı esnasında, tüm personele işsizlik bilgilerini içeren bir dosya verildi ve ofisi 1 saatten az sürede terk etmeleri istendi.

Her ne kadar beklenmedik bir durum olsa da Telltale Games, son yıllarında mali güvencesi oldukça diplerdeydi. 1 yılı aşkın süredir bu günün beklendiği de söylentiler içerisindeydi. Hatta bir personellerson 1 yılı, “Çoğumuz şirkete inandık ve çaresizce çalışmaya devam ettik. Ancak yönetimin kararlarının ataleti, üstesinden gelinemeyecek kadar fazlaydı.” şeklinde değerlendirdiler.

Telltale, birçok ofisinin kapanmasıyla ilgili yaptığı ilk açıklamada, son 1 yıl içinde yaşanan “aşılamaz sorunları” ele aldı. Çalışanlara göre ise bu durum, “Aşılamaz en büyük zorluk yönetimin bize karşı güvenini kaybetmesiydi.” şeklinde değerlendiriliyorlardı. Şirketin yıllardır süren korkunç yönetimine, egolu, iyimserliğin had safhada olduğu ortama Kevin Bruner’in neden olduğuna inanıyorlardı. Çünkü Telltale, eski CEO Bruner ile “mali sıkıntı altında olan bir şirketten intikam alma” olarak tanımlanan, Bruner’in şirketten ihraç edilmesiyle ilgili bir durumla da karşı karşıya kalmıştı.

İşten çıkarmaların sonrasında yaşananlar da bir hayli sorunlu. Personellerden biri Telltale’i, iş yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle toplu davaya sürükledi. Davaya göre Telltale, işverenlerin toplu işten çıkarmalarından en az 60 gün önce yazılı bildirimde bulunmalarını şart koşan yasayı ihlal etti. Bu durumu öğrenen Game Workers Unite, işini kaybedenleri desteklemek için, “Telltale’deki yöneticiler beceriksiz. Bunun olacağını biliyorlardı ve kimseyi uyarmadılar. Sömürücüler.” şeklinde açıklama yaptı.

Personelin nefret duyduğu Telltale Games yönetiminin akıbeti:

GWU, işçilerin sendikalaşması gerektiğini söylemişti, çünkü sendikalaşma her ne kadar olanları değiştirmese de sağlık sigortası ve kıdem tazminatı gibi yardımların alınmasını sağlayacak, sayısız işçinin hayatına verilen zararı önleyebilecekti. Telltale, sendikalaşma hakkında yorum yapmadı. Ayrıca CEO Hawley ve kurucu ortak Dan Connors’a ulaşıldığında da konu hakkında yorum yapmadılar.

Bunun ardından tüm çalışanlar ve destekçileri Telltale Games’e nefretle, kinle bakmaya başladı. Birçok çalışan Telltale’in yüzsüz olduğunu ve kurumsal bir oluşum olmadığını vurguladı. İşten çıkartılan personellerin çoğu işsiz, sigortasız ya da Amerika’nın en pahalı bölgelerinden birinde kendilerini geçindirme imkanından yoksun halde iş arayışındaydı. Bir personel, “Yapmayı, izlemeyi, oynamayı sevdiğiniz şeyler insanlar tarafından yapılıyor. Bizler maaş için çalışan insanlarız, sevdiğiniz içeriği oluşturmak için canla başla çalışırız.

Yaptığımız şeyin keyfini çıkarın ancak onu yapan insanları da unutmayın.” şeklinde bir yorum yaptı. Telltale çalışanları her ne kadar kinli ve öfkeli olsalar bile, işlerine duyduğu tutku nedeniyle kötü söylemlerde bulunmadılar. Bu acıklı iflas hikayesinin sonunda yaptıkları işe tutkusunu kaybeden geliştiriciler olduğu gibi, aynı şekilde hırslananlar da oldu. Ancak ne olursa olsun, bu durumun ne kadar acı olduğu ortada. Siz bu durumda kalsaydınız, ne yapardınız?