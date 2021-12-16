Tesla’nın Yeni Özelliği ‘Yol Gürültüsü’ Azaltılıyor

Tesla, otomobillerine getirdiği güncellemeyle birlikte kullanıcılarına yeni bir özellik sunuyor. “Active Road Noise Reduction” olarak adlandırılan özellik sayesinde engebeli yollarda araç içinde oluşan seslerin engellenmesi hedefleniyor. İlk test sürüşünün videosu da yayınlandı.

Elektrikli otomobil sektörünün lider markalarından Tesla, bir hafta içinde hem Mercedes’ten gelen şaşırtıcı haberle hem de adına açılan taciz davalarıyla adeta sallanmıştı. Bunlara rağmen şirket, yeni projelere imza atmaktan geri durmuyor. Tesla Model S ve Model X otomobilleri için sunulan “Active Road Noise Reduction” adlı özellik ile engebeli ve zorlu yollarda bile araç içinin ‘sessiz’ kalması sağlanıyor.

2021.44.5 güncellemesi kapsamında kullanıcılara sunulan özellik, koltukların altına yerleştirilen mikrofonlarla araç içindeki sesi ölçerek ‘gürültü kontrolünü’ aktif hale getiriyor ve engebeli yollarda oluşan düşük frekanslı ‘yol gürültülerini’ azaltıyor. Ancak bu özellik bütün Tesla otomobiller için geçerli olmayacak. Her modelin bu teknolojiyi sağlayacak donanıma sahip olmamasından dolayı şu anda yalnızca amiral gemisi serisi Model S sedan ve Model X SUV otomobillerde yer alacak.

İlk test sürüşü YouTube üzerinden paylaşıldı:

Kullanıcılar, Tesla’nın yeni güncellemesiyle gelen bu özelliği teste tutmakta gecikmedi. Bir ihtimal telefon kaydından olsa gerek, Tesla Model S Long Range otomobilinde test edilen özelliğin pek de büyük bir fark yaratmadığını söyleyebiliriz. Videodan da anlaşılacağı üzere “Active Road Noise Reduction” özelliğinin sunduğu ‘sessizlik’ normalden çok da farklı değil. Ancak videoyu kaydeden sürücü Micheal Hopwood, özellik aktif durumdayken ortamın biraz daha sessiz olduğunu ifade ediyor.

Elbette Tesla’nın bu özelliğinin henüz yolun başında olduğunu söylemek mümkün. Şirketin bu zamana kadar otomobillerinde yaptığı güncellemelere bakarsak Active Road Noise Reduction özelliğinin de gelecekte çok daha iyi bir konuma geleceğini ön görebiliriz. Uzmanlar, bu özelliğin geliştirilmesi halinde Tesla amiral gemisi serisi modellerinin elektrikli otomobil sektöründe büyük fark yaratacağı görüşünde.

Active Road Noise Reduction test sürüşü, 0:32 ve 1:50 dakikalarında açık/kapalı arasındaki fark: