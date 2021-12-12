Tesla'ya Bir Ay İçinde İkinciye Cinsel Taciz Davası Açıldı

Elon Musk'ın elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın başı şu sıralar cinsel taciz vakalarıyla dertte gibi görünüyor. Şirkete geçtiğimiz ay açılan taciz davasının üzerinden henüz bir ay geçmeden, bu sefer de başka bir kadın çalışan tarafından aynı sebeple dava açıldı.

Geçtiğimiz aylarda dünyanın en zengin insanı Elon Musk’ın şirketi Tesla’nın Fremont fabrikasında çalışan Jessica Barraza, yıllardır şirket içinde hem sözlü hem de fiziksel tacize maruz kaldığını belirterek şirkete dava açmış; dava dünya çapında oldukça büyük yankı uyandırmıştı.

Olayın duyulmasının üzerinden henüz bir ay geçmemişti ki bu sefer başka bir kadın Tesla çalışanı, aynı sebeple yargıya başvurdu. Firmada montaj hattı işçisi olarak görev yapan Erica Cloud, çalıştığı fabrikada devamlı olarak cinsel tacize uğradığını gerekçe göstererek, Kaliforniya Alameda İlçe Yüksek Mahkemesi'nde şirkete dava açtı.

Bu, bir ay içinde cinsel taciz sebebiyle Tesla'ya açılan ikinci dava

Tesla’yı tacizlere karşı gerekli tutumu sergilememekle suçlayan Reuters’ın belirttiği üzere Cloud, şirkette sorumlusu olarak görev yapan kişi tarafından defalarca kez cinsel tacize maruz kaldı. Bunun üzerine konuyu defalarca kez şirketin insan kaynaklarına taşıyan Cloud, şirketten umduğu yanıtı alamayınca bu sefer durumu mahkemeye taşımaya karar verdi. Haberin başında bahsettiğimiz Barraza’nın olayında da durum bu şekildeydi: Taciz durumunu yetkililere bildiren Barraza, şikayetlerine rağmen olumlu sonuç alamayınca çareyi dava açmakta bulmuştu.

Bunun da öncesinde, ekim ayında ise yine Fremont fabrikasında çalışan eski bir siyahi asansör operatörü olan Owen Diaz, ırkçı taciz ve ayrımcılığa uğradığını belirtmiş; bunun üzerine Fremont fabrikası çalışanları şirkete toplu dava açmıştı. Dava sonucunda şirketin 137 milyon dolar, yani yaklaşık olarak 1.901.573.700 TL ödemesine karar verilmişti.