Tesla Model 3, Birleşik Krallık Polisinin Yeni Favorisi Oldu

Tesla’nın ‘Model 3’ adlı elektrikli otomobil modeli, yaklaşık dokuz aydır Birleşik Krallık polis ekipleri tarafından zorlu testlere tabi tutuluyor. Alınan sonuçlardan son derece etkilenen polisler, yeni favori araçlarını bulmuşlar gibi gözüküyor.

Elektrikli otomobil sektörünün önde gelen markası Tesla, geçtiğimiz günlerde bir sürücünün ‘Model 3’ adlı model araç ile okyanusa dalmasıyla gündeme gelmişti. Her ne kadar otomobilin özellikleri arasında ‘su üzerinde sürüş’ olmasa da Model 3, Birleşik Krallık’taki polis ekiplerini bir hayli memnun etti. Yaklaşık dokuz aydır teste tabi tutulan araç, bu sürecin sonunda polis ekiplerinden tam not almayı başardı.

Tesla’nın Muhasebe Müdürü olan Max Toozs-Hobson, Birleşik Krallık’ta polis ekipleri tarafından kullanılan Model 3’ün hem görev sırasında çok başarılı olduğunu hem de halk tarafından ilgi topladığını paylaştı. Ayrıca otomobili polis ekipleri için birebir kılan oldukça önemli özellikleri bulunuyor.

Hem performanslı hem de tasarruflu:

Yapılan testler sırasında aracın ‘sirenle çalışma’ kapasitesi ölçüldüğünde ise dört saatlik rekor bir süre boyunca sirenleri çalıştırdığı keşfedildi. Buna ek olarak, polislerin araç üzerine yerleştirdiği ekstra ekipmanlar da batarya seviyesinde neredeyse hiçbir değişikliğe yok açmadı. 'Otomatik Plaka Okuyucu' sistemleri üç saatlik test boyunca batarya gücünü son derece az oranda etkilerken araç içinde yer alan USB-C çıkışlarından da dizüstü bilgisayarlara erişim sağlamak mümkün.

Model 3 hakkındaki soru işaretlerinden birisi, görev sırasında şarj etmenin zor olup olmayacağıydı. Fakat bu soru işareti de kısa sürede ortadan kalktı. Bataryasında yaklaşık 130 km menzili kalan bir Model 3, hızlı şarj istasyonlarında 20 dakika içerisinde %70 oranında şarj olabiliyor. Böylelikle 20 sterlin gibi bir ücretle en az 6 saat daha sürüş sağlanabiliyor. Model 3’ün tasarruflu olan bir diğer yanı ise bakımının oldukça az olması. 9 ay boyunca zorlu testlere tutulan Model 3’ün bu yolculuğu başarıyla tamamladığı söylenebilir. Görünen o ki, Birleşik Krallık polis ekiplerinin yeni favorisi belli oldu.