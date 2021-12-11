Mercedes'in Otonom Sürüş Sistemi Uluslararası Onay Aldı

Alman otomobil devi Mercedes-Benz'in üçüncü seviye otonom sürüş sisteminin onay aldığı duyuruldu. Açıklamalara göre sistem, gelecek yıldan itibaren S-Serisi ve EQS araçlarında kullanılabilecek.

Sürekli gelişen teknoloji, birçok sektöre yenilikler getiriyor. Otomotiv endüstrisi de bu teknolojik gelişmelerden etkilenenlerin başında yer alıyor. Tesla ve Mercedez-Benz gibi dev otomobil üreticileri de geliştirdikleri otonom sürüş sistemlerini piyasaya sürüyor ve sektörde devrim yaratabilecek hareketlere imza atıyor.

Şimdi de Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz, otonom sürüş teknolojilerinde bir ilke imza attı. Dev şirketin ‘Drive Pilot’ isimli üçüncü seviye otonom sürüş sistemi, uluslararası onay aldı ve bunu başarabilen ilk sistem olarak kayıtlara geçti.

Uluslararası onay alan ilk otonom sürüş sistemi

Perşembe günü yapılan resmi açıklamalarda Mercedes’in otonom sürüş sisteminin Birleşmiş Milletler’in belirlediği UN-R157 kriterlerine uygun olduğu ifade edildi. Bunun ardından da Alman otomobil devinin üçüncü seviye otonom sürüş teknolojisinin uluslararası alanda onay alan ilk sistem olduğu duyuruldu. Ek olarak açıklamalarda, ‘Drive Pilot’un gelecek yıl piyasaya sürülecek olan yeni S-Serisi ve EQS sedanlarında kullanılabileceği aktarıldı.

Biraz otonom sürüş seviyelerinden bahsedelim. Öncelikle Tesla araçlarının ikinci seviye, yani kısmi sürüş otomasyonu kullandığını belirtmek gerek. Bu sistemde sürücülerin dikkatinin tamamen yolda olması ve her an kontrolü alabilmesi gerekiyor, bu yüzden de aracın kendi kendine gidişi ikinci seviye sistemlerde yetersiz kalıyor.

Ancak Mercedes’in sürdüğü üçüncü seviye otonom sürüş sistemi, diğer adıyla koşullu sürüş otomasyonu, bundan çok daha ileri seviyede bir teknoloji. Bu sistemde araçların, çevreyi algılama yetenekleri artıyor, kritik kararları kendi verebiliyor ve daha güvenli bir şekilde kendi kendine gidebiliyor. Yine de uzmanlar bu araca sahip olan sürücülerin de dikkatinin yolda olması gerektiğinin altını çiziyor.

60 km/s hıza kadar kullanılabilecek

Açıklamalara göre Mercedes’in onay alan bu sistemi gelecek yıldan itibaren kullanılmaya başlanacak. Verilen kararlar kapsamında üçüncü seviye otonom sürüş sistemi 60 km/s hıza kadar yoğun trafikte kullanılabilecek ve sürücü desteği olmadan gerekli hamleleri gerçekleştirebilecek. Kameralar, lidar sensörler ve mikrofonlar kullanan bu sistem; araçların kendi kendine gitmesine, acil durum araçlarının fark edilmesine, gerekli frenlemelerin yapılmasına olanak sağlayacak.

Uzmanlara göre bu teknoloji sayesinde Mercedes kullanıcıları, sürüş sırasında, dikkatleri fazla dağılmamak şartıyla, başka şeylerle ilgilenebilecek. İkinci seviye sistemlerde ise bu tarz hareketlerin yapılmaması öneriliyordu. Ayrıca, ‘Drive Pilot’un yalnızca daha önceden haritalanmış otobanlarda kullanılabileceği de yapılan açıklamalarda vurgulandı.

Otonom sürüş sistemlerine yönelik yatırımlar hızla artıyor. Daha önce Audi de A8 modeli için üçüncü seviye otonom sistemini duyurmuştu. Buna ek olarak Japon otomobil üreticisi Honda da üçüncü seviye otonom sürüş teknolojisine sahip araçları piyasaya sürmeyi planladığını ifade etmişti.