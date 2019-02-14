Temel Fizik Yasalarını Sorgulatan Karanlık Madde Haritası

Bir grup bilim insanının milyonlarca galaksiyi analiz etmesi sonucunda oluşturulan yeni karanlık madde haritası, bilim insanlarının temel fizik yasalarına olan bakışını değiştirebilir.

Kavli Enstitüsü’nden fizikçi Chiaki Hikage, bilim dünyasını heyecanlandıran bir keşifte bulunduklarını açıkladı. Hikage ve bir grup meslektaşı, karanlık madde yapılarının evrenin tüm varlığı boyunca nasıl geliştiğini ortaya çıkarmak için Hawaii'deki 870 megapiksellik Subaru teleskobundan alınan 10 milyon galaksiye ait görüntüyü incelediler.

İncelenen galaksilerden bazıları Dünya’dan milyarlarca ışık yılı uzaklıkta bulunuyordu. Bu nedenle bilim insanları, bu galaksilerden gelen ışıkları incelerken evrenin ilk dönemlerini analiz etme fırsatı yakaladılar. Bu analizler sırasında yer çekiminin ışığı nasıl büktüğünü dikkatlice incelediler.

arXiv’de ön baskısı yayınlanan yeni karanlık madde haritasına göre bilim insanları, evrendeki karanlık madde oluşumunun sanılandan daha yavaş olduğunu keşfettiler. Bu gelişme, genel görelilik teorisi de dahil olmak üzere tüm temel fizik yasalarının eksik olduğu anlamına geliyor. Yine de Hikage’nin haritası kesin bir şekilde onaylanmış değil.