Türkiye, Kadın Bilim İnsanı Oranında AB’yi Geride Bıraktı

Avrupa İstatistik Ofisi’nden paylaşılan veriler, Türkiye’de araştırma, teknoloji, sağlık, mühendislik ve Ar-Ge alanlarında faaliyet gösteren kadın bilim insanı oranının, %41’lik Avrupa ortalamasından yüksek olduğu ortaya çıktı.

AB üyesi ve AB partner ülkeleriyle ilgili verileri paylaşan Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat, dün de 2017 yılının bilim insanı ve mühendis sayılarına ilişkin verileri paylaştı. Türkiye, kadın bilim insanı ve mühendislerin oranı konusunda AB ortalamasının üstüne çıkarken Almanya, Fransa ve İngiltere gibi ülkeleri geride bıraktı.

2017 yılı verilerine göre AB üyesi ülkelerde toplamda 7.1 milyon kadın bilim insanı ve mühendis bulunuyor. Listede ilk sırada %57 ile Litvanya var. Onun hemen arkasında ise %54 ile Norveç geliyor. Bulgaristan ve Letonya’da oran %53. Listenin en altında ise %25 ile Macaristan ve Lüksemburg yer aldı. Finlandiya’da bu oran %29, Almanya’da %33 oldu ve her iki ülke de AB ortalamasının altında kaldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Avrupa Kadın Rektörler Birliği Başkanı Prof. Dr. Gülsün Sağlamer, “ Türkiye Cumhuriyeti, kurulduğu günden bugüne kadınların teknik, mühendislik alanlarında yer almasının önünü açıyor. Bu anlamda Avrupa’nın çoğu ülkesinin çok önündeyiz. Sadece Türkiye’de değil, örneğin ABD gibi birçok ülkedeki üniversitelerde mühendislik gibi alanlarda Türkiye’den çok sayıda kadın öğrenciyi görebilirsiniz. Ancak Avrupa açığın farkında ve büyük teşviklerle bunu kapatmaya çalışıyor. Türkiye, kadın araştırmacı ve mühendis oranını artırmak için çalışmalı. Avrupa ülkeleri büyük adımlar atarken, biz olduğumuz yerde beklememeliyiz. Türkiye’de özellikle karar verici pozisyonlardaki kadınların oranı çok düşük. İsveç’te her iki rektörden biri kadınken, Türkiye’de bu oran yüzde 8. Bu alanda kadınların temsilini artırmak için de önlemler bir an önce alınmalı.” ifadelerini kullandı.