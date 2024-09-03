Tesla, Model Y'nin altı koltuklu versiyonunu 2025'te Çin'de üretmeye karar verdi. Şanghay fabrikasında üretim kapasitesi artırılacak.

Tesla, Model Y'nin altı koltuklu versiyonunu 2025'in sonlarına doğru Çin'de üretmeye karar verdi. Şanghay'daki Tesla fabrikasında Model Y üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

İsimlerini vermek istemeyen kaynakların bildirdiğine göre, Tesla tedarikçilerine üretim artışı için hazırlanmalarını söyledi. Ancak bu plan hakkında ayrıntılar henüz kamuoyuna açıklanmadı. Fabrikanın, genişleme için onay bekleyen 70 hektarlık bir arazi üzerinde bulunduğu ifade ediliyor.

Çin'deki yeni rakipler ve Tesla'nın stratejileri

Model Y, 2020'de piyasaya sürülmüştü ve şu anda "Juniper" adı verilen bir proje kapsamında yenileniyor. Tesla, bu yenileme sürecine odaklanıyor ve aynı zamanda ABD'de sürücüsüz araç teknolojisi ve robotaxi projelerine de yoğunlaşıyor. Öte yandan, Çin'deki yerli rakipler Model Y'ye meydan okumak için daha geniş iç mekânlı ve uygun fiyatlı dört yeni model tanıttı. Bu modeller arasında Nio'nun Onvo L60 ve Zeekr'in 7X'i öne çıkıyor.

Bu yenilenmiş versiyon başlangıçta da planlandığı gibi bu yıl değil, 2025'in başlarında piyasaya sürülecek. Model Y, Çin'de tüm motor türleri arasında en çok satan araç olma unvanını koruyor. Tesla, yıl sonuna kadar Çin'de Tam Otomatik Sürüş özelliğini tanıtarak satışlarını artırmayı hedefliyor ve bu yeni özellik ile birlikte Model Y'nin piyasadaki rekabet gücünü daha da artırmasını bekliyor.