Tesla, Ev Aletleri Üretseydi Nasıl Görünürdü? İşte Dall-E'nin 'Hayali' Tesla Ürün Tasarımları...

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Yapay zekâ DALL-E 2, bu kez "Tesla, ev aletleri yapsaydı nasıl gözükürdü?" sorusunun cevabını verdi. Oluşturulan görseller, DALL-E'nin adeta alternatif bir gerçeklikte yaşıyor olabileceğini tekrar gösterdi..

OpenAI’ın geliştirdiği yapay zekâ destekli aracı DALL-E 2, henüz herkesin kullanımına açılmamış olsa da becerileriyle şimdiden milyonlarca insanın gözünü üstüne çekti. Metinde yazılanları gerçekçi görsellere çevirebilen araç, bugün yeni görselleriyle hepimizi yeniden kendine hayran etti.

DALL-E 2’ye erişim şansı elde eden şanslı kişilerden biri olan Mike Hassaballa, yaratıcı bir konseptle aracı kullandı. Hassaballa, “Tesla, ev eşyaları üretseydi tasarımları nasıl olurdu?” sorusunun cevabını verdi. Ortaya çıkan ürünler, Elon Musk tanıtsa yadırgamayacağımız gerçeklikte tasarımlara sahipti.

Tesla elektrikli süpürge:

tesla elektrikli süpürge

Tesla çamaşır makinesi:

tesla çamaşır makinesi

Tesla buzdolabı:

tesla buzdolabı

Tesla masa fanı:

tesla masa fanı

Tesla mikrodalga fırın:

tesla mikrodalga

Tesla televizyon:

tesla televizyon

Tesla küvet:

tesla küvet

Tesla tuvalet:

tesla tuvalet

Tesla yemek masası:

tesla yemek masası

Tesla temizlik robotu:

tesla temizlik robotu

Metinde yazdıklarınıza göre görsel oluşturan yapay zeka DALL-E, daha önce başka şaheserler de görmemizi sağlamıştı. Hem orijinal DALL-E hem de benzer bir araç olan DALL-E mini ile yapılan diğer tasarımlara aşağıdaki içeriklerimizden bakabilirsiniz:
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Kaynak : https://medium.datadriveninvestor.com/dall-e-2-imagines-tesla-household-products-df2fae7254df
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