Yapay Zeka DALL-E Çok Yanlış Ellere Düştü... İşte Birbirinden Komik Tarifleri Gerçeğe Dönüştürdüğü 15 Absürt Görüntü

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Verdiğiniz tarife göre eserler üreten DALL-E'nin yeni versiyonu DALL-E 2, ortalığı adeta kasıp kavuruyor. Fakat bu içeriğimizde bulunan birbirinden garip görseller, sistemin kimlere emanet edildiğini sorgulatacak nitelikte.

Daha önce OpenAI tarafından geliştirilen ve ne kadar absürt olursa olsun her fikrinizi birer sanat eserine çeviren DALL-E'den çıkan eserleri sizlere derlemiştik. Birbirinden alakasız birçok şeyi yan yana getiren bu sistem, şimdilik sadece başvuru yapmış olan belli kişilere açık.

Bu içeriğimizde ise bunun nedenini öğreneceksiniz. DALL-E (ya da geliştirilmiş yeni sürümüyle DALL-E 2), oldukça ileri seviye bir sistem olduğundan geliştiriciler, hassas konulara yönelik görseller üretilmesinin önüne geçmek istiyor. Değerlere zarar verici görsellere yer vermediğimiz için burada geliştiricilere "sistemi kimlere emanet etmişiz?" dedirtecek garip çıktıları derledik.

TED konuşması yapan bir Moai heykeli:

Moai

Among Us mağara duvarı çizimi:

Among Us

Fotokapanla izlenen bir çamaşır makinesi: Sorgulamıyoruz...

Çamaşır makinesi

Her oyuncunun hayali: RTX 3090'lı oyuncu tuvaleti

Oyuncu tuvaleti

Fotokapana yakalanan Mario:

Mario

Pompalı tüfeği olan WALL-E:

Wall-E

Herkesin beklediği crossover bölümü: Darth Vader ve Pingu karşı karşıya geliyor

Darth Vader ve Pingu

Stand-up gösterisi yapan kedi:

Stand Up yapan kedi

Oyuncu bebek bezi:

Oyuncu bezi

Cennete yükselen bir dilim ekmek:

Ekmek dilimi

Stranger Things'den Demogorgon, basketbol topu tutuyor:

Demogorgon basketbol

Kraliçe Elizabeth, Darth Vader ile görüşüyor:

Kraliçe Elizabeth ve Darth Vader

Favorimiz: Skyrim'de 1993 model Renault Twingo

Skyrim'de Twingo

Nevermind albümünün kapağındaki bebek olarak Donald Trump

Donald Trump

Son olarak, oyuncu tekerlekli sandalyesi:

Oyuncu Tekerlekli Sandalyesi
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DALL-E erişimi için başvuru yapmak isterseniz bu linki kullanabilirsiniz.
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