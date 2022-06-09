Yazıda anlatılanları bir sanat eserine dönüştüren DALL-E, bugün yeni bir yeteneğiyle gündeme geldi. Yapay zeka, kanvasta boş kalan kısımları da tek bir görselden ve konumundan yola çıkarak tamamlayabiliyor.

OpenAI tarafından geliştirilen yapay zekâ DALL-E 2, henüz herkesin erişimine açılmamış olmasına rağmen pek çok kez yeteneğiyle gündeme gelmeyi başardı. Yazıyla betimlenenleri en gerçekçi şekilde bir görsele dönüştüren yapay zekâ aracı, bugün farklı bir yeteneğiyle daha sosyal medyada gündem oldu.

DALL-E’nin erken erişim sürümüne erişim sağlayan Kevin Parry, Twitter üzerinde yaptığı paylaşımlarda mest eden yeni eserlere yer verdi. Söz konusu görselleri diğer görsellerden özel kılan ise bu kez yazıyla yapılan tanımların görsele çevrilmesi değil, farklı görselleri mükemmel bir şekilde tek bir karede birbiriyle uyumlu hale getirmesiydi.

DALL-E, görselin bağlamına ve temasına göre görseli genişletiyor:

Parry tarafından yapılan paylaşıma göre DALL-E, kendisine sunulan herhangi bir görseli otomatik olarak istenen boyutta genişletiyor. Bu genişleme, görselin boyutunun büyümesi değil, aynı görselin devamının en baştan yaratılması şeklinde gerçekleşiyor - tıpkı sınavlarda ‘paragrafı tamamlayın’ soruları gibi.

Üstelik DALL-E, bunu yalnızca bir görselden yola çıkarak değil, iki görselden yola çıkarak bu iki görselin birbiriyle uyumlu olmasını sağlayarak da gerçekleştirebiliyor. Ayrıca bu özellik, DALL-E’nin yazıyla betimlenenleri görsele çevirme yeteneğiyle de birleştirilebiliyor. Bunun sonucunda da ortaya böyle görseller çıkıyor: