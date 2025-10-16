Tümü Webekno
Tesla'nın otonom sürüş yazılımı FSD'ye "Mad Max" modu geldi

Tesla, otonom sürüş sistemi FSD’ye en agresif hız profili olan “Mad Max” modunu ekledi. Yeni mod, daha hızlı ve sık şerit değişimiyle dikkat çekiyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Tesla’nın yeni FSD 14.1.2 güncellemesiyle birlikte sürücüsüz sistemin en hızlı ve agresif modu olan “Mad Max” profili resmen kullanıma sunuldu. Bu mod, Tesla’nın yıllar önce espriyle bahsettiği bir fikirken artık gerçek oldu.

Yeni “Mad Max” profili, daha önce sunulan “Hurry” modundan bile daha hızlı. Araç, şerit değişimlerinde daha kararlı ve sık hareket ediyor. Bu da otoyol sürüşlerinde daha atak bir deneyim sunmayı hedefliyor.

İlk etapta yalnızca Tesla’nın “Early Access Program” üyeleri tarafından kullanılabilen bu mod, ilerleyen haftalarda daha geniş kullanıcı kitlesine açılabilir. Elon Musk, bu profilin özellikle zamanla yarışan sürücüler için uygun olduğunu söylüyor.

Ancak agresif sürüş stillerinin güvenlik açısından ne kadar doğru olduğu hâlâ tartışmalı. Tesla’nın yapay zekâ tabanlı sürüş yazılımının böyle bir modu güvenle yönetip yönetemeyeceği ise ilerleyen günlerde belli olacak.

