Elon Musk, Tesla Optimus'un yeni bir videosunu paylaştı. İnsansı robotun yürüyüş mekaniklerini gösteren video, Tesla'nın adım adım ilerlediğini gözler önüne seriyor.

Elon Musk yönetimindeki elektrikli otomobil devi Tesla, uzunca bir süredir insansı robot projesi üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda; henüz seri üretimde olmayan "Optimus" isimli robot, uzun zamandır geliştirme aşamasında ve zaman zaman paylaşılan bilgiler, Tesla'nın bu yolda yavaş ancak emin adımlarla yürüdüğünü gözler önüne seriyor.

Şimdiyse Elon Musk, Tesla Optimus ile ilgili yeni bir paylaşım yaptı. X hesabından yapılan paylaşımda, Optimus'un yürüyüş mekaniklerinin iyileştiğini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Paylaşımında sadece "Optimus ile yürüyüşe çıkmak" ifadesini kullanan Musk, ne yazık ki Optimus'un geldiği son nokta hakkında detaylı bir açıklama yapmadı.

İşte Optimus için paylaşılan son video:

Bir insansı robot geliştirmek, kolay bir iş değil. Bununla birlikte; Optimus kalitesinde bir robot geliştirmek ise ultra zor. Zira geçtiğimiz ay ikinci nesil Optimus'u duyuran Tesla, insansı robotun ne denli hassas olduğunu tüm dünyaya göstermişti. Hâl böyle olunca geliştirme ve üretim süreci oldukça yavaş. Hatta Elon Musk, Temmuz 2023'te yaptığı bir açıklamada yıllardır üzerinde çalıştıkları Optimus'lardan sadece 5-6 adet üretebildiklerini söylemişti. Güncel sayıysa bilinmiyor.

Tesla Optimus ile ilgili olarak aktarabileceklerimiz, şimdilik bu kadar. Ancak Tesla'nın bu projeyi önemsediğini her gün bir adım daha ileriye gittiğini unutmayın.