Tesla, insansı robot projesi Optimus için yeni bir video paylaştı. Artık ikinci nesil olarak lanse edilen Tesla Optimus, vücudunu tamamen yönetebiliyor ve bir yumurtayı bile hassas bir şekilde taşıyabiliyor.

Popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın üzerinde çalıştığı projelerden bir tanesi de "Optimus". Şirketin insansı robotu olarak karşımıza çıkan Optimus, uzun zamandır geliştirme aşamasında ve proje, oldukça yavaş bir şekilde ilerliyor.

Ancak bugün paylaşılan yeni bir video, Optimus'un ciddi anlamda yol aldığını gözler önüne seriyor. Artık ikinci nesil olarak lanse edilen robot, gerçekçi hareketleri ve oldukça hassas nesne tutma yeteneği ile dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Daha hızlı, daha gerçekçi ve daha esnek

Tesla Optimus için paylaşılan son video, insansı robotun yüzde 30 daha hızlı olduğunu ortaya koydu. Ayrıca bu robot, artık daha fazla insansı geometriye sahip. Bunun en net göstergesi, hareket hâlindeki Optimus'un "sırıtmıyor" olması. Ağırlığı 10 kilogram düşürülen Optimus, vücudunu tamamen kontrol edebiliyor. Öte yandan; Tesla'nın insansı robotu artık yepyeni ellere sahip. Üstelik bu eller, bir yumurtayı kırmadan taşıyabilecek kadar hassas çalışabiliyor.

Tesla'nın Optimus ile ilgili çok büyük planları var. Şirket, bu insansı robotu kendi fabrikalarında kullanmayı planlıyor. Tabii bunun ne zaman gerçekleşeceği şimdilik belli değil ancak Tesla fabrikalarının yapay zekâ destekli insansı robotlarla çalışmaya başlaması, otomotiv sektöründe yeni bir sayfa açılmasını sağlayacak.

İkinci nesil Tesla Optimus için paylaşılan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz: