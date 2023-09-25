Tesla, yıllardır üzerinde çalıştığı insansı robotu Optimus için yeni bir video paylaştı. Robot, birkaç ayda ciddi yol kat etmiş durumda. Tesla Optimus, artık yoga bile yapabiliyor.

Tesla, uzun zamandır üzerinde çalıştığı "Optimus" isimli insansı robotla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Tesla Optimus'un resmî X hesabında paylaşılan yeni bir video, insansı robotun geldiği son noktayı gözler önüne seriyor. Paylaşılan videoya baktığımızda, insansı robotun dikkat çekici bir hızla geliştiğini görüyoruz.

Tesla, Optimus için Mayıs 2023'te bir video paylaşmış ve bu robotun kendi başına hareket edip, nesneleri tutabildiğini aktarmıştı. Paylaşılan son video, Optimus'un birkaç aylık süreçte çok daha iyi bir noktaya evrildiğini ortaya koyuyor. Zira Optimus, artık nesneleri kendi başına sıralayabiliyor. Ayrıca Tesla'nın otomobillerinde kullanılan uçtan uca sinir ağı, an itibarıyla Tesla Optimus'a entegre edildi.

Tesla Optimus, yoga da yapabiliyor!

Paylaşılan video, Tesla Optimus'un vücut yapısının esnek olduğunu gözler önüne seriyor. Zira Tesla'nın insansı robotu, artık yoga da yapabiliyor. Robotun yaptığı hareketlere baktığımızda, bazılarımızdan daha iyi hareket ettiğini görüyoruz. Robot, denge konusunda gerçekten de iyi iş çıkarıyor.

Tesla Optimus ile ilgili olarak anlatabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Şirket, robotu her geçen gün biraz daha iyi bir noktaya taşımak için elinden geleni yapıyor ve paylaşılan son noktada ciddi anlamda ilerleme yaşandığını görüyoruz. Bakalım Tesla, Optimus ile piyasadaki en iyiler arasında yer alan Boston Dynamics'in Atlas'ı ile rekabet edebilecek mi...

Tesla Optimus'un yeteneklerinin sergilendiği son video:

Tesla Optimus için geçmişte paylaşılan video: