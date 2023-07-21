Elon Musk, 2021 yılında tanıttığı insansı robot "Optimus"tan kaç adet üretildiğini açıkladı. Yapılan açıklama, Tesla'nın hedefinden çok çok uzakta olduğunu gözler önüne seriyor.

Tesla'nın bir süredir üzerinde çalıştığı insansı robot Optimus projesi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. CEO Elon Musk'ın, dün gerçekleştirilen 2. çeyrek mali durum toplantısı sırasında, şu ana kadar kaç adet yapay zekâ destekli robot üretildiğini açıkladığı ortaya çıktı. Elon Musk tarafından yapılan açıklama, Tesla'nın hedefinden çok uzak olduğunu gözler önüne seriyor.

Milyarder iş insanı Elon Musk, Tesla'nın robotlarıyla ilgili yıllardır konuşuyor. Hatta 2021 yılında, bu robotlar ilk kez genel anlamda tanıtıldı. Yıllardır devam eden proje, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru önemli bir gelişmeye ev sahipliği yaptı. Tesla, robotun ilk prototipini gösterdi. Bundan birkaç ay önce ise Tesla Bot olarak da anılan insansı robotun geldiği son nokta paylaşıldı. Optimus artık kendi kendine hareket edebiliyordu.

Şu ana kadar sadece 5 - 6 kadar insansı robot üretilebildi!

Bir yatırımcının sorusu üzerine açıklama yapan Elon Musk şöyle konuştu: Sanırım 5 veya 6 civarındayız... Her ay daha fazlası oluyor. Optimus robotuyla ilgili pek çok ilginç şey var.

Tedarik sorunları yaşanınca kendi göbeğini kesmek zorunda kalmışlar...

Edinilen bilgilere göre Tesla, robotların hareketine imkan tanıyan "aktüatör" isimli parçanın tedarik sürecinde sorun yaşadı. Aslında bunu yapabilen çok sayıda şirket var ancak Tesla, üretilen aktüatörlerin hiçbirini beğenmedi. Hal böyle olunca da kendi aktüatörlerini üretmek için harekete geçen Tesla, seri üretim aşaması için ciddi anlamda gecikti. Tabi bundan sonraki süreçte neler yaşanacağı da belli değil. Elon Musk'ın bu konudaki açıklaması şöyleydi:

Motorları, güç elektroniğini, denetleyiciyi, sensörleri entegre eden kendi aktüatörlerimizi tasarlamak zorunda kaldık. Ve gerçekten, her biri özel olarak tasarlandı. Ancak biz, bu aktüatörleri tasarlarken, onları seri üretim için tasarlıyoruz. Bu nedenle, dünyanın neresinde bulunursa bulunsun diğer tüm aktüatörlerden daha hafif, daha sıkı ve daha yetenekli olmakla kalmıyorlar, aynı zamanda gerçekten üretilebilirler. Bu yüzden onları seri üretime sokabilmeliyiz.

İşte Elon Musk tarafından yapılan bu açıklama, Tesla'nın insansı robotlar için hala daha uzunca bir yolu olduğunu gözler önüne seriyor. Süreç bir şekilde hızlandırılmazsa, işler çok daha sarpa sarabilir...