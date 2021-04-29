Elon Musk'ın geçen yıl açıkladığı minivan araçla ilgili dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Bu iddiaya göre Tesla, minivanını 2026 yılında piyasaya sürecek. Ancak araçla ilgili olarak üzerinde çalışıldığı dışında netleşen hiçbir şey bulunmuyor.

Kısa bir geçmişe sahip olsa da yaptığı çalışmalarla dünyanın en değerli otomobil üreticisi olmayı başaran Tesla, bir süredir yeni araçlar üzerinde çalışmaları sürdürüyor. Elon Musk'ın yönetimindeki şirketin üzerinde çalıştığı bu araçlar arasında bir pick-up ve bir kamyon olduğu zaman biliniyor. Ancak şirket, yalnızca bu iki araçla yetinmek istemiyor. Elon Musk'ın geçtiğimiz yıl açıkladığı gibi Tesla, bir minivan üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

Otomobiller ile ilgili paylaşımlar yapan "Rivian Forums"ta paylaşılan ve IHS Markit raporlarına dayandırılan bir iddiaya göre Tesla, minivan projesini hiç olmadığı kadar önemsiyor. Hatta bu aracın çıkış tarihi ile ilgili de konuşan kaynaklar, Tesla'nın minivanının 2026 yılında piyasaya sürüleceğini ifade ediyor. Üstelik bu aracın Cybertruck ile birlikte üretileceği, tasarımın da bu pick-up'a benzeyeceği söyleniyor. IHS Markit raporlarının gelecek yıllarda piyasaya sürülecek araçlarla ilgili yüksek doğruluk oranı, Tesla hayranlarını şimdiden heveslendirmiş durumda.

Tesla'nın minivanı böyle görünebilir

Otomobil sektörünün nabzını tutan "Carbuzz" isimli internet sitesi, bu minivanın tasarımıyla ilgili bazı özel görseller oluşturdu. Aracın yukarıdaki gibi görünebileceğini ifade eden Carbuzz kaynakları, Elon Musk'ın daha öncekilerde olduğu gibi bir kez sıradanlaşmış bir otomobil tasarımı seçmeyeceğini düşünerek, şirketin minivanının Cybertruck isimli pick-up'tan evrilebileceğini ifade ediyorlar. Ayrıca Carbuzz'a göre bu araç, "Cybervan" olarak isimlendirilebilir.

Tesla'nın üzerinde çalıştığı ancak üzerinde pek de durmadığı minivan ile ilgili hala bilinmeyen pek çok detay mevcut. Şayet son iddialar gerçeği yansıtıyorsa ve Tesla, minivan modelini 2026 yılında piyasaya sürecek ise detaylı bilgi için hala uzunca bir süre daha beklemek zorunda kalacağız gibi görünüyor.