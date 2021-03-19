Tesla Model 3, IIHS'den Yılın En Güvenli Aracı Ödülünü Aldı

Tesla Model 3, Yol Güvenliği Sigorta Enstitüsü (IIHS) tarafından 'Top Safety Pick+' ödülüne layık görüldü. Son 2 yılda da ödülün sahibi olmayı başaran Model 3, girdiği tüm testlerde yüksek derece elde etmeyi başardı.

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın en popüler elektrikli otomobillerinden Model 3, zaman zaman güvenlik zafiyetleriyle gündeme geliyor. Şirket, birçok kez elektrikli otomobillerindeki otopilot sisteminden kaynaklanan kaza suçlamalarıyla karşı karşıya kalsa da araçlarının güvenli olduğunu öne sürüyor.

Aslında şirket bu konuda pek de haksız sayılmaz zira Tesla Model 3, geçtiğimiz senelerde ABD'de kurulan ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Yol Güvenliği Sigorta Enstitüsü'nden (IIHS) en yüksek güvenlik ödülü almıştı.

Tesla Model 3, üst üste üçüncü yılında da en güvenli araç ödülünü aldı:

Geçtiğimiz iki yılda girdiği tüm testleri başarıyla geçerek IIHS tarafından 'Top Safety Pick+' ödülüne layık görülen Tesla Model 3, bu yılda da ödülün kazananı olmayı başardı ve 2021'in en güvenli aracı olarak kabul edildi.

Bir otomobilin IIHS'den 'Top Safety Pick+' ödülü alabilmesi için çarpışma testlerinden, tavan sağlamlığından ve far değerlendirme testlerinden başarıyla ayrılması gerekiyor. Bu noktada altı çarpışma testinin hepsinden en iyi derece olan 'İyi' ile ayrılan Model 3, standart araçtan araca önden çarpma önleme teknolojisi için en iyi derece olan 'Üstün' ve standart araçtan yayaya önden çarpma önleme teknolojisi için bir alt kademedeki seviye olan 'Gelişmiş' derecesi almayı başardı.

IIHS Başkanı David Harkey, bu ödüllerle tüketicilerin olası çarpışmalarda en iyi koruma, yeterli aydınlatma ve etkili ön çarpışma koruması sağlayan araçları bulmasını kolaylaştırmak istediklerini söyledi.