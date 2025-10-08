Tesla Model 3'ün Uygun Fiyatlı Versiyonu Tanıtıldı: İşte Tahmini Türkiye Fiyatı!

Tesla, Model Y'nin uygun fiyatlı versiyonunu tanıttığı etkinlikte bir de sürpriz yaptı. Şirket, Model 3'ün de uygun fiyatlı versiyonunu tanıttı. Peki Tesla Model 3 Standart isimli bu otomobil neler sunuyor? Fiyatı ne kadar? Türkiye'ye gelir mi?

Tesla, uzun zamandır gündemde olan uygun fiyatlı Model Y'yi geçtiğimiz gece resmen tanıttı. Ancak şirket, büyük bir sürpriz de yaptı. Öyle ki Tesla Model Y Standart'ın yanında Model 3 Standart da tanıtıldı. Tahmin edebileceğiniz üzere bu model, Tesla Model 3'ün uygun fiyatlı bir versiyonuydu ve bazı premium özelliklerden yoksun. Gelin hep birlikte Tesla Model 3 Standart'a yakından bakalım.

Tesla Model 3 Standart, dışarıdan bakıldığı zaman orijinal Model 3'e benzerlik gösteriyor. Bu bağlamda; LED destekli aydınlatmalar, gövdeye gömülü kapı kolları ve arka aydınlatma tasarımlarında herhangi bir dokunuş yok. Şirket, Model 3'ü daha ucuz hâle getirmek için daha çok teknik tarafa odaklanmış durumda.

Karşınızda Tesla Model 3 Standart

Otomobilin iç kısmına baktığımızda ise değişikliklerin başladığını görüyoruz. Mesela bu otomobilde kumaş koltuklar kullanılıyor. Ayrıca ambiyans aydınlatma, elektrikli direksiyon, havalandırmalı koltuklar ve panoramik cam tavan da uygun fiyatlı Model 3'te bulunmuyor. Orijinal Model 3'ten farklı bir amortisörlere sahip olan Standart versiyon, 18 inç jantlarla ve sadece 3 renk seçeneği ile satın alınabilecek. Tüm bunlara ek olarak; belki de en ilginç durum, Tesla Model 3 Standart'ın elektrikli yan aynalara sahip olmaması. Bu otomobilin yan aynaları artık manuel olarak açılıp kapatılacak.

Gelelim kaput altına. Model 3 Standart, bu alanda da bazı sadeleştirmeler gördü. Mesela bu otomobilin menzili, 515 kilometre ile diğer Model 3'lerden daha kısa. Ayrıca bu versiyonda hızlı şarj desteği de kısıtlı. Tesla Model 3 Standart'ı 15 dakika şarj eden kullanıcı, 270 kilometre menzil kazanacak. Orijinal Model 3'te 310 kilometre menzil sağlanıyordu.

Tesla Model 3 Standart fiyatı ne kadar?

Tesla, daha önceki dönemde Model 3'ü 42 bin 490 dolardan başlayan fiyatlarla satıyordu. Tesla Model 3 Standart'ın fiyatı ise 36 bin 990 dolar olarak açıklandı. Ancak bu versiyon da diğer Model 3'ler gibi ABD'de üretilecek. Hâl böyle olunca yine Türkiye ihtimali oldukça düşük. Her ne kadar vergi indirimi yapılmış olsa da Tesla Model 3 Standart, Türkiye'de en ucuz 2,9 milyon TL civarında olur...