Tesla Model S, Los Angeles’tan New York’a 4.957 km yolu tamamen otonom gitti

Bir Tesla Model S, FSD yazılımıyla Los Angeles’tan New York’a tam 4.957 km yol kat etti. Sürüşte tek bir insan müdahalesi bile olmadı.

Bir Tesla Model S, Ocak 2026’da Los Angeles’tan New York’a uzanan 4.957 km rotayı Full Self-Driving (FSD) yazılımıyla, tek bir sürücü müdahalesi olmadan tamamladı. Bu, Tesla’nın şimdiye kadarki en iddialı otonom sürüş gösterisi oldu.

Araç, otoyollar ve şehir içi yollar dahil olmak üzere binlerce kilometrelik güzergâhta direksiyon, fren ve hız kontrolünü tamamen kendi başına yönetti. Yolculuk sırasında yalnızca şarj molaları verildi, sürüşe müdahale edilmedi.

Bu başarı, Elon Musk’ın yıllar önce verdiği “Tesla bir gün ABD’yi baştan sona kendi kendine geçecek” vaadini yeniden gündeme getirdi. O dönem gerçekleşmeyen bu söz, ilk kez net ve ölçülebilir bir örnekle hayata geçirilmiş oldu.

Öte yandan FSD hâlâ yasal olarak tam otonom kabul edilmiyor ve sürücü gözetimi şartı devam ediyor. Buna rağmen 3.081 millik kesintisiz otonom sürüş, Tesla’nın otonom teknolojide kritik bir eşiği geçtiğini açıkça gösteriyor.