Tümü Webekno
Animal Joy Brownie Mix indirimde! telefon aksesuarlarında indirim! Protein Ocean'da lansman fırsatları

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Tesla Model S, Los Angeles’tan New York’a 4.957 km yolu tamamen otonom gitti

Bir Tesla Model S, FSD yazılımıyla Los Angeles’tan New York’a tam 4.957 km yol kat etti. Sürüşte tek bir insan müdahalesi bile olmadı.

Tesla Model S, Los Angeles’tan New York’a 4.957 km yolu tamamen otonom gitti
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Bir Tesla Model S, Ocak 2026’da Los Angeles’tan New York’a uzanan 4.957 km rotayı Full Self-Driving (FSD) yazılımıyla, tek bir sürücü müdahalesi olmadan tamamladı. Bu, Tesla’nın şimdiye kadarki en iddialı otonom sürüş gösterisi oldu.

Araç, otoyollar ve şehir içi yollar dahil olmak üzere binlerce kilometrelik güzergâhta direksiyon, fren ve hız kontrolünü tamamen kendi başına yönetti. Yolculuk sırasında yalnızca şarj molaları verildi, sürüşe müdahale edilmedi.

full-route

Bu başarı, Elon Musk’ın yıllar önce verdiği “Tesla bir gün ABD’yi baştan sona kendi kendine geçecek” vaadini yeniden gündeme getirdi. O dönem gerçekleşmeyen bu söz, ilk kez net ve ölçülebilir bir örnekle hayata geçirilmiş oldu.

Öte yandan FSD hâlâ yasal olarak tam otonom kabul edilmiyor ve sürücü gözetimi şartı devam ediyor. Buna rağmen 3.081 millik kesintisiz otonom sürüş, Tesla’nın otonom teknolojide kritik bir eşiği geçtiğini açıkça gösteriyor.

Tesla

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Ucuza 165 Hz Ekran, Snapdragon 8 Gen 5 ve 8000 mAh Batarya Sunan realme Neo8 Tanıtıldı

Ucuza 165 Hz Ekran, Snapdragon 8 Gen 5 ve 8000 mAh Batarya Sunan realme Neo8 Tanıtıldı

Akü Gibi Batarya, 50 MP Ön Kamera, Snapdragon 6 Gen 1 Gibi Özellikleri Uygun Fiyata Sunan OPPO Reno15 FS Tanıtıldı

Akü Gibi Batarya, 50 MP Ön Kamera, Snapdragon 6 Gen 1 Gibi Özellikleri Uygun Fiyata Sunan OPPO Reno15 FS Tanıtıldı

Yapımı Eski Olan Ama Bugünleri Anlatan Filmler

Yapımı Eski Olan Ama Bugünleri Anlatan Filmler

Steam'de Rockstar Games İndirimleri Başladı (GTA 5, Red Dead Redemption 2 ve Dahası İndirimde)

Steam'de Rockstar Games İndirimleri Başladı (GTA 5, Red Dead Redemption 2 ve Dahası İndirimde)

[23-25 Ocak] Toplam Değeri Bin TL'yi Aşan 4 Oyun, Xbox'ta Bu Hafta Sonu Ücretsiz

[23-25 Ocak] Toplam Değeri Bin TL'yi Aşan 4 Oyun, Xbox'ta Bu Hafta Sonu Ücretsiz

Dünyanın İlk Lüks İnsansı Robotu Tanıtıldı (Yetenekleri Değil Tasarımı Lüks)

Dünyanın İlk Lüks İnsansı Robotu Tanıtıldı (Yetenekleri Değil Tasarımı Lüks)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim