Steam'de Rockstar Games İndirimleri Başladı (GTA 5, Red Dead Redemption 2 ve Dahası İndirimde)

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "Rockstar Games" indirimleri.
Geçtiğimiz haftalarda Kış İndirimleri'nin sona ermesinin ardından Steam'de 5 Şubat tarihine kadar sürecek yeni indirim dönemi başladı. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.
Steam Rockstar Games indirimleri
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|Red Dead Redemption 2
|59.99$
|14.99$ (-%75)
|Red Dead Redemption
|49.99$
|24.99$ (-%50)
|Red Dead Redemption & Red Dead Redemption 2 Bundle
|109.98$
|39.98$ (-%64)
|Grand Theft Auto V Enhanced
|29.99$
|14.99$ (-%50)
|Grand Theft Auto IV: The Complete Edition
|19.99$
|5.99$ (-%70)
|Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition
|59.99$
|19.79$ (-%67)
|Max Payne 3
|19.99$
|5.99$ (-%70)
|Max Payne 2: The Fall of Max Payne
|9.99$
|2.49$ (-%75)
|L.A. Noire
|19.99$
|5.99$ (-%70)
|Bully: Scholarship Edition
|14.99$
|5.24$ (-%65)
|Manhunt
|9.99$
|3.49$ (-%65)
Steam Rockstar Games indirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.