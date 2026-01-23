Tümü Webekno
Steam'de Rockstar Games İndirimleri Başladı (GTA 5, Red Dead Redemption 2 ve Dahası İndirimde)

Steam'in birçok farklı indiriminin ardından bugün de Steam'de Rockstar Games indirimleri başladı. Peki indirimlerde satın almaya değer hangi oyunlar var?

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "Rockstar Games" indirimleri.

Geçtiğimiz haftalarda Kış İndirimleri'nin sona ermesinin ardından Steam'de 5 Şubat tarihine kadar sürecek yeni indirim dönemi başladı. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.

Steam Rockstar Games indirimleri

2

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat
Red Dead Redemption 2 59.99$ 14.99$ (-%75)
Red Dead Redemption 49.99$ 24.99$ (-%50)
Red Dead Redemption & Red Dead Redemption 2 Bundle 109.98$ 39.98$ (-%64)
Grand Theft Auto V Enhanced 29.99$ 14.99$ (-%50)
Grand Theft Auto IV: The Complete Edition 19.99$ 5.99$ (-%70)
Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition 59.99$ 19.79$ (-%67)
Max Payne 3 19.99$ 5.99$ (-%70)
Max Payne 2: The Fall of Max Payne 9.99$ 2.49$ (-%75)
L.A. Noire 19.99$ 5.99$ (-%70)
Bully: Scholarship Edition 14.99$ 5.24$ (-%65)
Manhunt 9.99$ 3.49$ (-%65)

Steam Rockstar Games indirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

