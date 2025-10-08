Uygun Fiyatlı Tesla Model Y Standart Tanıtıldı: Türkiye Fiyatı Ne Olacak?

Tesla, uzun zamandır gündemde olan uygun fiyatlı Model Y'yi resmen tanıttı. Tesla Model Y Standart ismiyle tanıtılan otomobil, Model Y'nin sadeleştirilmiş bir versiyonu. Peki bu modelde hangi özellikler kırpıldı ve fiyatı ne kadar?

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, uzun zamandır gündemde olan uygun fiyatlı Model Y'yi resmen tanıttı. Bir sürprizle karşımıza çıkan şirket, bu otomobilin yanında Model 3'ün de uygun fiyatlı bir versiyonunu tanıttı. Peki Tesla'nın yeni otomobilleri neler sunuyor?

Aslına bakacak olursak uygun fiyatlı Tesla Model Y, büyük oranda sızdırılmıştı. Bu sızıntıların doğru olduğu anlaşıldı. Çünkü Tesla Model Y Standart olarak isimlendirilen yeni otomobilde ön aydınlatma barı bulunmuyor. Panoramik cam tavan da uygun fiyatlı versiyonda bulunmayacak. Ancak otomobil, bunların haricinde dışarıdan bakıldığı zaman normal Model Y ile çok da farklı görünmeyecek.

Karşınızda Model Y Standart

Tesla Model Y Stanadart, iç kısımda da bazı premium özelliklerden yoksun. Mesela bu otomobilde deri koltuklar, ön koltuklardaki havalandırma sistemi ve arka koltuklardaki ısıtma sistemi bulunmayacak. Arka yolcular için tasarlanan 8 inç boyutlu bilgi-eğlence ekranı da yok. Ancak Tesla Model Y'nin normal versiyonundaki 15.4 inç boyutlu bilgi-eğlence ekranı korunmaya devam ediyor. Tüm bunlara ek olarak; sürücüler, artık direksiyonu manuel olarak ayarlayacaklar. Elektrikli sistem, Standart versiyonda bulunmayacak.

Tesla Model Y Standart'ın kaput altına baktığımızda 300 beygir gücünde tek elektrik motoru görüyoruz. Bu elektrik motoru, 69,5 kWh kapsiteli bir batarya ile eşleştirildi. Tesla'nın açıklamasına göre Model Y Standart'ın menzili, yaklaşık olarak 520 kilometre olacak. Ancak bu versiyonun torku biraz daha düşük. Aracın 0-100 km/s hızlanma süresi 6,8 saniye olarak açıklandı.

Tesla Model Y Standart Türkiye fiyatı ne olacak?

Tesla Model Y Standart, ABD'de 39 bin 990 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Henüz Avrupa'ya geliş tarihine ilişki bir bilginin bulunmadığı otomobil, bu rakamla gelmesi hâlinde Türkiye'de 1,9 milyon TL gibi bir fiyat karşılığında satışa sunulacaktır. Tesla Model Y'nin bu fiyattan ilgi görüp görmeyeceğini zaman içerisinde göreceğiz...