Tesla, otonom araç sektörünün en çok bilinen ve en çok başarı elde etmiş isimlerinden birisi. Firma şu anda yeni bir yazılım güncellemesi getirmeyi hedefliyor. İşte Tesla'nın yakın bir zamanda getirmeyi planladığı en büyük yazılım güncellemesi olan, Tesla Software V10.0 ile ilgili tüm detaylar.

Apple hayranları için yeni gelen yazılım güncellemeleri ne kadar önemli bir olay ise Tesla hayranları için de durum aynı şekilde. Tesla da benzer bir şekilde önemli gelişmelerle karşımıza çıkıyor. Firma, Software Version 10.0 olarak adlandırılan ve tek parça halinde gelen en büyük yazılım güncellemesinin geleceğini duyurdu. Tesla'ya göre yeni güncelleme: "yeni eğlence, oyun, müzik ve rahatlık özellikleriyle insanların otomobillerinden bekledikleri çıtayı yükseltecek."

Güncelleme büyük ölçüde eğlenceye ve yayın akışına odaklanıyor. Fakat gelin güncelleme ile birlikte gelecek olan bütün özellikleri inceleyelim.

Akıllı Çağrı:

Araçlarını Kendi kendine sürüş yeteneği ve Geliştirilmiş otopilot ile birlikte satın almış olan kullanıcılar, artık araçlarıyla kendi belirledikleri bir park noktasında buluşabilecek. Tesla bu özelliğin bebek arabası olan, dolu bir alışveriş sepeti olan ya da diğer zorluklara sahip olan kullanıcılar için kullanışlı bir özellik olduğunu belirtti. Ayrıca bu özelliği kullanan kullanıcıların, özelliği aktifleştirdikleri zaman gözlerini araçlarından ayırmaması gerekiyor.

Tesla Theater:

Tesla Model 3, S ve X sahipleri artık panolarının ortasındaki büyük ekranlardan Tesla Theater ile daha geniş bir görüntüye erişebilecekler. Kullanıcılar artık arabalarından her türlü içeriği izlemek için (park edilmiş oldukları sürece) Netflix, Hulu, YouTube ve Hulu + Live hesaplarını bağlayabilirler. Bu özellik Tesla'nın öğretici videoları ile birlikte geliyor. Bu sayede kullanıcılar aracın özelliklerine daha çok hakim olabilecek.

Karaoke:

Gelecek olan güncelleme ile birlikte araç sahiplerinin, araçtakilerle birlikte istedikleri gibi şarkı söyleyebilecekleri karaoke özelliği geliyor.

Navigasyon sistemi:

Tesla'nın navigasyonu artık "Kendimi şanslı hissediyorum" ve "Kendimi aç hissediyorum" opsiyonlarına sahip olacak. Nerede yemek yiyeceklerine karar veremeyen insanlar için karışık öneriler yapan bir sistem bulunuyor. Ayrıca araca en yakın konum özelliği de listenin en üstünde gözükecek şekilde bir güncelleme daha geliyor.

Müzik ve podcast:

Tesla sonunda Spotify desteğini doğrudan kullanıcı arayüzüne ekledi. Tesla'ya göre bu en çok istenen özelliklerden bir tanesiydi.

Tesla Arcade:

Tesla sahipleri artık araçlarına binerlerken yanlarında bir de controller bulundurmak isteyebilirler. V10.0 ile birlikte USB controller desteği ekleniyor. Ayrıca CupHead gibi retro oyunları da oynayabilmeniz mümkün olacak. Kullanıcılar oyunların ilk bölümlerinin tamamına, iki kişilik de oynanabilecek şekilde ulaşacak.

Nöbetçi modu:

Model 3 Nöbetçi modunda kayıt yaparken, USB cihazınızdaki videoları ayrı bir klasörde aktif olarak depolar. USB cihazınızın depolama alanı azalıyorsa, aracınız eski klipleri de siler.

Ayrıca artık telefonunuzdaki Tesla uygulamasından buz çözücüyü, pencereleri ve evinizin garaj kapısı açıcısını kontrol edebilirsiniz.

Tüm Tesla Model 3s'lere gelen medya ve tarayıcı desteği:

Tesla şimdi tüm Model 3s'lerde tarayıcı erişimine izin veriyor. Böylece Standard Range Plus veya Standard Range modellerine sahip olsanız bile, Wi-Fi bağlantınız olduğu sürece V10.0'daki Spotify, Slacker ve TuneIn gibi yeni özelliklere erişmeye devam edebilirsiniz.