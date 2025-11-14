Tesla otomobillere yıllar sonra Apple CarPlay desteği geliyor

Tesla, yıllar sonra nihayet CarPlay entegrasyonunu test etmeye başladı. Özellik tam ekran değil, Tesla arayüzü içinde pencere olarak çalışacak ve henüz geleceği kesinleşmiş değil.

Tesla, 13 Kasım 2025’te Apple CarPlay desteğini test etmeye başladığını doğrulayan raporlarla gündeme geldi. Yıllardır CarPlay ve Android Auto’yu reddeden şirket, bu adımla önemli bir strateji değişimi sinyali verdi.

Planlanan sistem CarPlay’i Tesla ekranında tam ekran açmak yerine, arayüz içine yerleştirilen bir pencere şeklinde sunacak. Böylece Tesla kendi yazılım deneyimini korurken, kullanıcıların en çok talep ettiği telefon entegrasyonunu da karşılamış olacak.

CarPlay entegrasyonu henüz kesin değil; proje test aşamasında ve Tesla planları değiştirebilir. Şirketin standart kablosuz CarPlay’i hedeflediği, CarPlay Ultra gibi gelişmiş versiyonları kullanmayı planlamadığı belirtiliyor.

Bu adım Tesla için hem avantaj hem de riskler taşıyor: Kullanıcı memnuniyetini artırabilir ancak yazılım kontrolünü kısmen dışa açmak anlamına geliyor. Geleceğe bakıldığında, entegrasyonun onaylanması hâlinde Tesla’nın bilgi-eğlence stratejisinde yeni bir dönem başlayabilir.