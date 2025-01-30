Tesla otonom sürüş bilgisayarlarını değiştirecek

Tesla CEO'su Elon Musk, otomobillerdeki otonom sürüş bilgisayarının yetersiz kaldığını açıkladı. Musk'a göre tüm Tesla'lardaki "HW3" isimli bilgisayar, yenisi ile değiştirilecek.

Milyarder iş insanı Elon Musk, Tesla'nın bugün gerçekleştirdiği mali durum raporu toplantısında çok önemli bir açıklama yaptı. Otonom sürüş desteği de olan tüm Tesla otomobil sahiplerini ilgilendiren bu açıklama, milyonlarca tüketiciyi servise gitmek zorunda bırakacak gibi görünüyordu.

Tesla'nın otonom sürüş sistemi, "HW3" olarak isimlendirilen bir bilgisayar ile yönetiliyor. Ancak bu bilgisayar, tam anlamıyla otonom sürüşü mümkün kılacak kadar güçlü değil. Hatta Elon Musk, geçtiğimiz yıl bir açıklama yapmış ve HW3'leri değiştirmek zorunda kalabileceklerini söylemişti. İşte bugün yapılan açıklama, korkulan şeyin mümkün olduğunu söylüyor.

Neyse ki ücretsiz olacak

Elon Musk tarafından yapılan açıklamaya göre otonom sürüş desteği satın alınmış olan Tesla otomobillerin HW3 bilgisayarları, kesin olarak HW4 ile değiştirilecek. Ancak tüketicilerin, bunun için ödeme yapmalarına gerek olmayacak. Tüketiciler, bu imkândan ücretsiz olarak yararlanabilecekler.

Ancak Tesla sahipleri, en azından şimdilik hiçbir şey yapmayacaklar. Çünkü şirket, konuyla ilgili herhangi bir planlama yapmadı. HW3'lerin değişim süreci resmî olarak başladığı zaman neler yapılacağına ilişkin olarak sizleri yeniden bilgilendireceğiz.