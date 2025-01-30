Elon Musk'tan Tesla Sahiplerini Küplere Bindirecek İtiraf: Otonom Sürüş Bilgisayarlarını Değiştirmemiz Gerekecek

1 dk okuma süresi
2
0
0
0
0
Tesla CEO'su Elon Musk, otomobillerdeki otonom sürüş bilgisayarının yetersiz kaldığını açıkladı. Musk'a göre tüm Tesla'lardaki "HW3" isimli bilgisayar, yenisi ile değiştirilecek.

Milyarder iş insanı Elon Musk, Tesla'nın bugün gerçekleştirdiği mali durum raporu toplantısında çok önemli bir açıklama yaptı. Otonom sürüş desteği de olan tüm Tesla otomobil sahiplerini ilgilendiren bu açıklama, milyonlarca tüketiciyi servise gitmek zorunda bırakacak gibi görünüyordu.

Tesla'nın otonom sürüş sistemi, "HW3" olarak isimlendirilen bir bilgisayar ile yönetiliyor. Ancak bu bilgisayar, tam anlamıyla otonom sürüşü mümkün kılacak kadar güçlü değil. Hatta Elon Musk, geçtiğimiz yıl bir açıklama yapmış ve HW3'leri değiştirmek zorunda kalabileceklerini söylemişti. İşte bugün yapılan açıklama, korkulan şeyin mümkün olduğunu söylüyor.

Neyse ki ücretsiz olacak

Tesla otonom sürüş bilgisayarlarını değiştirecek

Elon Musk tarafından yapılan açıklamaya göre otonom sürüş desteği satın alınmış olan Tesla otomobillerin HW3 bilgisayarları, kesin olarak HW4 ile değiştirilecek. Ancak tüketicilerin, bunun için ödeme yapmalarına gerek olmayacak. Tüketiciler, bu imkândan ücretsiz olarak yararlanabilecekler.
İLGİLİ HABER

Tesla Model S'ye Bile İlham Kaynağı Olan Ford'un Bu Garip Direksiyon Tasarımı Neden Tam Bir Hayal Kırıklığıydı?

Ancak Tesla sahipleri, en azından şimdilik hiçbir şey yapmayacaklar. Çünkü şirket, konuyla ilgili herhangi bir planlama yapmadı. HW3'lerin değişim süreci resmî olarak başladığı zaman neler yapılacağına ilişkin olarak sizleri yeniden bilgilendireceğiz.

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
Kaynak : https://electrek.co/2025/01/29/elon-musk-finally-admits-that-tesla-will-have-to-replace-its-hw3-self-driving-computers/
2
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
2
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler